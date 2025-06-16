GİB taşra memur ve sözleşmeli personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde: 160 gösterge rakamı arttı mı? İşte yeni düzenleme

Güler, Türkiye yüzyılının sadece siyasi bir slogan olmadığını belirterek, "Türkiye yüzyılı; adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın her alanda kurumsal güvence altına alındığı bir büyük yürüyüşün adı olarak görüyoruz. Ekonomide güçlü yarınları kurmanın, sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartı mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu biliyoruz.

İşte bu anlayışla AK Parti grubu olarak, Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, ölçülü, şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Yürütme ve yürürlülük olmak üzere toplam 21 madde. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçmak yerine vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın yerine dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz vergi düzenlemesiyle beraber değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik, yapısal bir reformdur" ifadelerini kullandı.