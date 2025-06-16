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GİB taşra memur ve sözleşmeli personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde: 160 gösterge rakamı arttı mı? İşte yeni düzenleme

GİB taşra memur ve sözleşmeli personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde: 160 gösterge rakamı arttı mı? İşte yeni düzenleme

18:5916/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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GİB taşra memur ve personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde
GİB taşra memur ve personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görevli personele yönelik fazla mesai düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Gösterge rakamı artırılırken, ücret sınırları ve kapsama giren personel oranı da genişletildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. 21 maddeden oluşan kanun teklifi arasında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taşra teşkilatı personeline yönelik fazla mesai düzenlemesi de yer alıyor.


"HERKESİN GÜCÜ ORANINDA VERGİ ÖDEDİĞİ, VERGİYE GÜVENİN TEŞVİK EDİLDİĞİ MALİ SİSTEME DOĞRU ADIMLAR ATIYORUZ"

Güler, Türkiye yüzyılının sadece siyasi bir slogan olmadığını belirterek, "Türkiye yüzyılı; adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın her alanda kurumsal güvence altına alındığı bir büyük yürüyüşün adı olarak görüyoruz. Ekonomide güçlü yarınları kurmanın, sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartı mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu biliyoruz.


İşte bu anlayışla AK Parti grubu olarak, Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, ölçülü, şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Yürütme ve yürürlülük olmak üzere toplam 21 madde. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçmak yerine vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın yerine dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz vergi düzenlemesiyle beraber değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik, yapısal bir reformdur" ifadelerini kullandı.


GİB TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNE YÖNELİK FAZLA MESAİ DÜZENLEMESİ

Teklife göre,
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)
taşra teşkilatı kadro veya pozisyonlarında bulunan memur ve sözleşmeli personelden icra, tahsilat, yoklama ile yaygın ve yoğun vergi denetimi işlemlerini fiilen daire dışında yapmakla görevlendirilen ve bu görevleri nedeniyle normal mesai saatleri dışında fiilen çalışanlara, bu şekilde çalıştıkları her bir saat için ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesinde esas alınan
160 gösterge rakamı 300'e yükseltilecek.

Ayrıca her bir personel için ödenebilecek fazla çalışma ücreti ayda 50 saati ve fazla çalışma ücreti ödenebilecek personel sayısı ise GİB taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan toplam memur ve sözleşmeli personel sayısı yüzde 20 yerine yüzde 40'nı geçemeyecek.
Bu hüküm, düzenlemenin yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek.

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GİB taşra memur ve sözleşmeli personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde: 160 gösterge rakamı arttı mı? İşte yeni düzenleme