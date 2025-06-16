GİB taşra memur ve sözleşmeli personeline fazla mesai ücreti Meclis gündeminde: 160 gösterge rakamı arttı mı? İşte yeni düzenleme

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın taşra teşkilatında görevli personele yönelik fazla mesai düzenlemesi Meclis'e sunuldu. Gösterge rakamı artırılırken, ücret sınırları ve kapsama giren personel oranı da genişletildi.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. 21 maddeden oluşan kanun teklifi arasında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) taşra teşkilatı personeline yönelik fazla mesai düzenlemesi de yer alıyor.
"HERKESİN GÜCÜ ORANINDA VERGİ ÖDEDİĞİ, VERGİYE GÜVENİN TEŞVİK EDİLDİĞİ MALİ SİSTEME DOĞRU ADIMLAR ATIYORUZ"
Güler, Türkiye yüzyılının sadece siyasi bir slogan olmadığını belirterek, "Türkiye yüzyılı; adaletin, kalkınmanın, üretimin ve milli bağımsızlığın her alanda kurumsal güvence altına alındığı bir büyük yürüyüşün adı olarak görüyoruz. Ekonomide güçlü yarınları kurmanın, sosyal adaleti tesis etmenin ve kamu hizmetini nitelikli bir şekilde sunmanın ön şartı mali güvenliği ve vergi adaletini tesis etmek olduğunu biliyoruz.
İşte bu anlayışla AK Parti grubu olarak, Türkiye'nin vergi sistemini daha hakkaniyetli, ölçülü, şeffaf ve güçlü bir yapıya kavuşabilmesi için kapsamlı bir kanun teklifini hazırlamış bulunuyoruz. Yürütme ve yürürlülük olmak üzere toplam 21 madde. Herkesin gücü oranında vergi ödediği, vergiden kaçmak yerine vergiye güvenin teşvik edildiği, kayıt dışılığın yerine dürüst mükellefliğin ödüllendirildiği bir mali sisteme doğru kararlı bir şekilde adımlar atıyoruz. Bu kanun teklifimiz vergi düzenlemesiyle beraber değerlendirilmemelidir. Ekonomik adaletin tesisi, hukuki belirliliğin güçlenmesi ve vergi güvenliğinin artırılması yönünde de yapılmış stratejik, yapısal bir reformdur" ifadelerini kullandı.