GIBIRNet Türkiye’nin İnterneti

2019 yılında CEO ve Kurucu ortağı Halim AK tarafından, GÜVENİLİR ÖZGÜR İNTERNET sloganıyla kurulmuş ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internet servis sağlayıcı lisansı ile yetkilendirilmiş olan GIBIRNet abonelerine sunmuş olduğu100 Mbps’e kadar yüksek hızlarda fiber internet ve taahhütsüz abonelik seçenekleriyle hızlı bir yükleliş sergileyerek Türkiye genelinde güvenilir internet servis sağlayıcılar arasına girmeyi başarmıştır.

Ülkemizin dört bir yanına yayılan geniş altyapısı ile güvenilir internet hizmetlerinden herkesin taahhütsüz ve kotasız olarak faydalanmasını sağlamaktadır.

Gıbırnet Mersis no: Llisanslı İnternet Servis Sağlayıcı hizmeti sunmakta olan GIBIRNet’in iş ve işlemleri BTK tarafından denetlenerek abonelerin güvenli ve sorunsuz bir şekilde internet kullanması sağlamaktadır. 0395 0946 7160 0011 Mersis numarası ile BTK lisans sorgulama sayfasından, üye olacağınız internet firması hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Taahütsüz İnternet

Bilindiği üzere günümüz internet servis sağlayıcı firmalarının bir çoğu abonelerine 12 ve 24 ay gibi uzun süreler internet kullanımını zorunlu tutmaktadır. Sektörel bir sorun haline gelen taahhüt uygulamasını kaldırarak insanların özgür şekilde sınırsız internet hizmetinden faydalanmalarını sağlayan GIBIRNet abonelerine sektörel çözümler sunmaktadır.

Sınırsız İnternet

Sınırsız kampanyalarla fiber kalitesinde yüksek hızlarda sunulan internet hizmeti sayesinde dilediğiniz kadar dizi, film ve video izleme şansı elde edebilirsiniz. Oyun severleride unutmayan GIBIRNet’in direk yurtdışı bağlantıları ile sınırsız oyun zevki yaşayabilirsiniz. Yerleşik operatör ile yapılan anlaşma ile tüm TÜRKİYE’de kendi altyapı cihazları ile hizmet vererek iş yerinize ya da evinize kadar yüksek hızlarda hizmet alabilirsiniz. Yüksek hız ve sınırsız internet keyfini bir araya getirerek, çağdaş teknolojinin sağladığı avantajlarla özgürce buluşma imkanı sağlamıştır.

İnternet Altyapı Sorgulama

Yerleşik operatör ile yapılan anlaşma ile tüm TÜRKİYE’de kendi altyapı cihazları ile hizmet veren GIBIRNet alacağınız en yüksek hız ve port kontrolünü anında yapmınızı sağlayarak iş yerinize ve evinize kadar alabileceğiniz hız profillerini resmi web sayfası üzerinden size anında sunmaktadır.

Gıbırnet internet başvurusu

İnternet başvurusunu, çağrı merkezi numaralarını arayarak müşteri temsilcileri ile, resmi internet sayfası üzerinden canlı destek hattı ile ve GIBIRNet iletişim merkezleri aracılığı ile bürokratik zorluklara takılmadan kolayca yapabilirsiniz.

Size sunulan formu doldurarak, kurulum ve aktivasyon ücreti ödemeden, taahütsüz ve sınırsız özgür internet hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Gelişmiş yaygın alt yapı ve hızlı internet seçenekleri hakkında müşteri temsilcilerinden size özel tarifeler hakkında bilgi alıp, anında internet başvurusu yaparak kısa zamanda özgür internet hizmetini kullanmaya başlayabilirsiniz.

Fiber İnternet

Her geçen gün gelişen ve değişen teknoloji dünyasının vazgeçilmez unsuru haline gelen internet, fiber teknolojisi ile farklı bir yön kazanmıştır. Günümüzde bir çok kişinin evinde ve işyerinde internet kullanılmakta ve büyüyen veri boyutları ile düşük hızlarda internet yetersiz gelmektedir.

Hızlı ve sınırsız internetin adresi GIBIRNET, sektörel değişiklikleri takip ederek güçlü fiber altyapısı ile BTK tarafından yetkilendirilmiş lisanslı internet servis sağlayıcı olarak, fiber hızında güvenli ve özgür internet hizmeti vermektedir.

Tüm Türkiye’de ev ve işyerlerine kadar (FTTH/FTTB) fiber erişim hizmeti ile üzerine düşen görevini en iyi şekilde yerine getirerek, hızlı, güvenilir ve özgür internet hizmeti sunmakta, size özel seçenekleri bir araya getirmektedir.

ADSL ve VDSL2 İnternet

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), teknolojisinde internet bağlantısı standart bakır telefon kabloları tarafından sağlanır. Bu teknolojinin avantajı mevcut telefon altyapısının kullanılması ve yeni altyapı yatırımı yapılmasına ihtiyaç duyulmamasıdır. Abonelerine en uygun hizmeti verme anlayışı içerisinde olan GIBIRNet ADSL internet sayesinde Türkiye’deki en uygun fiyatlı interneti müşterilerine sunmaktadır.

VDSL ise (Very-high-bitrate Digital Subscriber Line), ADSL’den çok daha yüksek hızlara (5 kat daha fazla download ve 10 kat daha fazla upload) ulaşma imkanı sağlamaktadır. Abonelerine en uygun hizmeti verme anlayışı içerisinde olan GIBIRNet Fiber altyapı bulunmayan ancak yüksek hızlarda internet isteyen müşterilerinin ev ve işyerlerine 100 Mbps’e kadar hızlı internet ile dizi, film ve oyun keyfi sunmaktadır.

100 Mbps İnternet 85 TL

Sınırlara takılmayın. Türkiye’nin en ucuzu GIBIRNet müşterileri talepleri ve isteklerini karşılıksız bırakmayarak abonelerine en yüksek hızı en düşük fiyatlarla sunmakta ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. 100 Mbps hızında internet hizmetini taahhütsüz olarak en düşük fiyat garantisi ile abonelerine sunarak dizi, film ve oyun meraklısı abonelerini mutlu etmeyi başarmıştır.