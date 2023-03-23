TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, Dünya Kupası nedeniyle yaklaşık 3 haftadır ekranlardan uzak kaldı. En son 77. bölümü yayınlanan dizinin bir sonraki bölümünde neler olacağı merak konusu olmuştu. Diziseverler Gönül Dağı’nın 78. bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki Gönül dağı bu akşam var mı? Ne zaman başlayacak? İşte TRT 1 yayın akışı ve detaylar.