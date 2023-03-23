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Gönül Dağı 91. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin 90. bölümü Cumartesi günü oynanacak milli maç sebebiyle Çarşamba akşamı yayınlandı. Dizinin son bölümünde Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır? Gönül Dağı 90. bölümü tek parça full izlemek ve 91. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

10:10 . 23/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gönül Dağı 90. Bölüm

Gönül Dağı 90. Bölüm

TRT 1’in sevilen dizilerinden Gönül Dağı dün akşam 90. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümüne, özetine ve 91. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 90. BÖLÜM ÖZETİ

Ramazan coşkusu kasabada başlamıştır. Selma Öğretmen, iftiralarla boğuşmaya devam ederken, Yasemin'in onunla ilgili attığı iftira ortaya çıkar. Yaptığı kötülükler anlaşılınca Yasemin, iyice öfkelenir. Yasemin'in intikamı nasıl olacaktır?

Dişçi Musa'nın hastalığına teşhis koyulur. Cemile ve Veysel, babalarının tekrar kaybolacağından endişelenirken, Taner'in bir icadı ikiliye yardımcı olur. Dişçi Musa, hastalığının ilerleme ihtimaliyle bir karar alır. Kararı ne olacaktır?

Ramazan ile evliliği çıkmaza giren Asuman, kasabadan ayrılmaya karar verir. Asuman gidecek midir?

GÖNÜL DAĞI 90. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Gönül Dağı 90. bölümü tek parça full izlemek için

GÖNÜL DAĞI 91. BÖLÜM FRAGMANI




#Gönül Dağı
#TRT 1
#Ramazan
#Selma Öğretmen
#Taner
#Dişçi Musa
#Yasemin
24 dakika önce
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