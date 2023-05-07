Gönül Dağı 96. Bölüm Tek Parça FULL
TRT 1’de her Cumartesi saat 20.00’de yayınlanan Gönül Dağı’nın 96. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölüme, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM ÖZETİ
“Gedelli Spor, kümede kalabilmek için maçlara çıkacaktır. Teknik direktör Muammer önderliğinde maçlara hazırlanan takım, aksiliklerle karşılaşır. Gedelli Spor şampiyon olabilecek midir?
Selma, evinde su borusu patladığı için zor anlar yaşar. Selma bu sorundan nasıl kurtulacaktır?
Dişçi Musa'nın kabuğuna çekilmesi Veysel ve Cemile'yi çok üzer. Veysel, Azize'ye ulaşabilmek için huzurevine gider. Azize ile ilgili amcaoğulları ne öğrenecektir?
Yaşar ve Sennur'un isteme merasimine Ramazan ve Münir katılır. İkilinin tepkisi ne olacaktır?”
GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM TEK PARÇA FULL
GÖNÜL DAĞI 97. BÖLÜM FRAGMANI
GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI
Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Güliz Aybay, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Hande Nur Tekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun