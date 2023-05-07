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Gönül Dağı 97. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her hafta Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Gedelli Spor, kümede kalabilmek için maçlara çıkacaktır. Teknik direktör Muammer önderliğinde maçlara hazırlanan takım, aksiliklerle karşılaşır. Gedelli Spor şampiyon olabilecek midir? Selma, evinde su borusu patladığı için zor anlar yaşar. Selma bu sorundan nasıl kurtulacaktır? Gönül Dağı 96. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 97. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:31 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gönül Dağı 96. Bölüm Tek Parça FULL

Gönül Dağı 96. Bölüm Tek Parça FULL

TRT 1’de her Cumartesi saat 20.00’de yayınlanan Gönül Dağı’nın 96. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin son bölüme, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM ÖZETİ

“Gedelli Spor, kümede kalabilmek için maçlara çıkacaktır. Teknik direktör Muammer önderliğinde maçlara hazırlanan takım, aksiliklerle karşılaşır. Gedelli Spor şampiyon olabilecek midir?

Selma, evinde su borusu patladığı için zor anlar yaşar. Selma bu sorundan nasıl kurtulacaktır?

Dişçi Musa'nın kabuğuna çekilmesi Veysel ve Cemile'yi çok üzer. Veysel, Azize'ye ulaşabilmek için huzurevine gider. Azize ile ilgili amcaoğulları ne öğrenecektir?

Yaşar ve Sennur'un isteme merasimine Ramazan ve Münir katılır. İkilinin tepkisi ne olacaktır?”

GÖNÜL DAĞI 96. BÖLÜM TEK PARÇA FULL

Gönül Dağı 96. bölümü tek parça full izlemek için

GÖNÜL DAĞI 97. BÖLÜM FRAGMANI


GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Öznur Yağcı, Güliz Aybay, Sait Seçkin, Sevilay Gültekin, Hande Nur Tekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun



#Gönül Dağı
#TRT 1
#Gedelli Spor
#Muammer
#Veysel
#Cemile
#Ramazan
#Münir
1 saat önce
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