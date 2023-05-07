TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden Gönül Dağı yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Cumartesi akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin son bölümünde Ramazan ayı sona ererken Gedelli Kasabası'nda bir takım gariplikler başlamıştır. Amcaoğulları bu sorunun kaynağını araştırmaya başlar. Kasabada elektriğin gitmesi ve hiç rüzgarın esmemesinin sebebi nedir? Öte yandan Elif ve Kenan'ın nikahı bütün kasaba tarafından duyulur. Elif düğün yapmaktan vazgeçer. Düğün gerçekleşecek midir? Gönül Dağı 94. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 95. bölüm fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.