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MEB görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak

9 Temmuz'da gerçekleşecek Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme sınavı detayları belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını bildirdi.

11:08 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
MEB

MEB

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek personelden sınav ücreti alınmayacağını açıkladı.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav ücretleriyle ilgili yeni bir karar aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kılavuza göre sınava girecek adaylardan bugünden itibaren 16 Haziran'a kadar sınav ücretlerini yatırmaları isteniyordu ancak bir karar aldık. Şube müdürlüğü, şeflik, memurluk ve saymanlık için görevde yükselme sınavına girecek arkadaşlarımızdan sınav ücreti almayacağız. Sınava girecek bütün arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum."

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI NE ZAMAN?

Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da yapılacak.

GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Sonuçlar 4 Ağustos'ta açıklanacak.



#meb
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#milli eğitim bakanlığı
1 saat önce
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