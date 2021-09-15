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GSB personel alımı kura çelişi sonuçları

İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için gerçekleştirilen süreç yakından takip ediliyor. GSB personel alımı için bugün kura çekilişi gerçekleştirdi. Başvuruda bulunan adaylar ise merak içerisinde "GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. Peki, GSB personel alımı kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
GSB personel alımı kura çelişi sonuçları
gsb

2021 GSB kuraları merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR üzerinden eleman alımı yapmak amacıyla kura çekimini gerçekleştirdi. Peki, İŞKUR 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

GSB HANGİ KADROLARDA VE ŞEHİRLERDE ELEMAN ALINACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayınladığı ilana göre, Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında işe alım yapılacak. Her iki cinsiyetten de istihdam sağlanacağı bilinirken, adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması bekleniyor.

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