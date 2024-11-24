Gümüşhane'de okullar tatil mi?
Gümüşhane'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı. Kar yağışı ile birlikte 25 Kasım'da okullar tatil mi sorusu akıllara geldi. Peki 25 Kasım Pazartesi Gümüşhane okullar tatil mi? Valilikten kar tatili açıklaması geldi. İşte detaylar.
'de gece başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı. Kentin yüksek kesimlerindeki Çamlıca ile Hasanbey mahalleleri karla kaplandı. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için ekipler hazırlıklarını tamamladı. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün itibarıyla 600 rakım üzeri yerlerde yoğun kar yağışı beklendiğine işaret edilerek, vatandaşların olumsuz durumlara karşı tedbirli olmaları istendi.
Gümüşhane'de okullar tatil mi?
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirildi. Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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