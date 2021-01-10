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POLİTİKA

​ Torbacıyı zabıta yapmışlar ​

Torbacıyı zabıta yapmışlar

Biri polis 6 insanı katleden ‘seri katil’ Murat Katrağ’ı ‘Temizlik Saha Sorumlusu’ yapan CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin yeni bir “istihdam skandalı” ortaya çıktı. “Uyuşturucu satmak”tan ceza alan Yusuf Kabaağaç zabıta yapıldı. Kayınpederi CHP Serik İlçe Başkanı olan Kabaağaç 2007, 2012 ve 2014 yıllarında da yaralama suçlarından mahkum olmuş.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Yusuf Kabaağaç
Kemal Kılıçdaroğlu - Yusuf Kabaağaç

Biri polis memuru 6 insanı katleden seri katil Murat Katrağ’ı işe alıp ‘Temizlik Saha Sorumlusu’ yapan CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin, kayın pederi CHP ilçe Başkanı olan bir uyuşturucu satıcısını da zabıta yaptığı ortaya çıktı. Antalya’daki CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nden ilginç liyakat haberleri gelmeye devam ediyor. İşte torbacı diye tabir edilen bir uyuşturucu satıcısının işe alınma süreci:

DOSYASI KABARIK

  • Yusuf Kabaağaç, Antalya Serik doğumlu. Adı birçok kriminal olayla anıldı. İlk adli kaydını 2007 yılında aldı. Muğla 1.Asliye Ceza Mahkemesi, Kabaağaç hakkında yaralama suçundan mahkumiyet verdi. Ancak bu karar Kabaağaç’ın hızını kesmedi. Zehir tacirliğine soyunan Kabaağaç, 2009 yılında Muğla 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan hakkında mahkumiyet kararı verdi. Ancak Kabaağaç’ın adı bu kez Erzurum’da ortaya çıktı. Kabaağaç hakkında burada da 2012 ve 2014 yılında ‘basit yaralama’ suçlarından 2 ayrı mahkumiyet kararı verildi.

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KAYINPEDERİN REFERANSIYLA

Kabaağaç’ın hayatı 2020 yılında değişti. CHP Serik İlçe Başkanı olan kayınpederi İbrahim Demir’in referansıyla Antalya Muratpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde işe başladı. Kabaağaç’ın CHP İlçe Başkanı olan kayınpederi İbrahim Demir’in de “müessir fiil ve mala zarar verme” suçlarından hakkında mahkumiyet kararı olduğu öğrenildi. CHP’li belediyedeki atamalara ilçedeki siyasetçilerden de tepki geldi. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker yazılı bir açıklama yaparak haberleri şaşkınlıkla izlediklerini söyledi.

  • Muratpaşa Belediye Başkan Ümit Uysal’ın sessizliğini eleştiren Ülker, “Uysal’ın başkanlığında Muratpaşa Belediyesi tüm zamanların ‘En Liyakatlı Belediyesi’ olma yolunda ilerliyor. Uysal’dan kamuoyunu ikna edecek makul ve mantıklı açıklamalar bekliyoruz” diye konuştu. Ülker sözlerini şöyle sürdürdü; “Bir tarafta CHP yöneticilerinin yakınlarıyla dolu listeler var. İnsan sormadan edemiyor; Sizin liyakat anlayışınız bu mudur. Taciz, tecavüz ve tefecilik iddialarıyla anılan CHP yöneticilerinin ardından, CHP’li bir ilçe başkanının damadı ve uyuşturucu ticaretinden sabıkalı çalışan, bir polisi şehit eden cinayetten sabıkalı hükümlü kadrosundan çalışan, sonraki günlerde daha neler çıkacağından endişeliyiz. Başkan Uysal’dan cevap bekliyoruz; Muratpaşa, Belediye partisi midir, parti belediyesi midir?”
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