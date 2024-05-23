1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlıya tutuklama talebi

Son zamanlarda internet siteleri ve sosyal medya platformlarında, savunma sanayii firmalarına yatırım yaparak gelir elde edebileceğine dair sahte ilanlar ve haber benzeri içeriklerin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından uyarı geldi. SSB'den yapılan açıklamada dolandırıcılığı amaçlayan bu tür ilan ve haberlerin tamamen gerçek dışı olduğu ve itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.