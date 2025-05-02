1 Mayıs'ta gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da dün yapılan 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 409 kişiden 372'si serbest bırakıldı.

Göstericiler arasında yer alan 8 kişinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 36’sının ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.