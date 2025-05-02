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1 Mayıs'ta gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs'ta gözaltına alınan 372 kişi serbest bırakıldı

12:052/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
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1 Mayıs'ta izinsiz gösteri düzenleyenler gözaltına alınmıştı.
1 Mayıs'ta izinsiz gösteri düzenleyenler gözaltına alınmıştı.

1 Mayıs gösterileri sırasında gözaltına alınan 409 kişiden 372'si serbest bırakıldı. 36 kişinin ise adliyeye sevk edileceği açıklandı.

İstanbul'da dün yapılan 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınan 409 kişiden 372'si serbest bırakıldı.


Göstericiler arasında yer alan 8 kişinin "terör" suçundan aranmaları olduğu iddiasıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 36’sının ise 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilerleyen günlerde adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




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