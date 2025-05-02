Provokatörlere rağmen 1 Mayıs coşkusu

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı. Kutlamaların en yoğun gerçekleştiği şehirlerden İstanbul’da her yıl olduğu gibi Taksim’e çıkan yollar ve İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sendikalar, Kazancı Yokuşu’nda 1977’de yaşanan kanlı 1 Mayıs’ta yaşamını yitirenleri karanfil bırakarak andı. HAK-İŞ Konfederasyonu, Türk-İŞ, DİSK gibi sendikalar Taksim anıtı önüne çelenk bıraktı. Her sendika yaklaşık 20 dakikalık süre ile çelenklerini bırakıp basın açıklaması yaptı.





1 MAYIS BİRLİĞİN KARDEŞLİĞİN GÜNÜ

Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapan Hak-İş İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün Türkiye’nin dört bir yanında kutlandığını belirterek, “1 Mayıs sadece bir takvim günü değildir.

1 Mayıs emeğin sesi, adaletin çağrısı, dayanışmanın ifadesi ve toplumsal vicdanın haykırışıdır. Bu anlamlı gün bizler için birliğin, kardeşliğin yeniden vücut bulduğu kutlu bir gündür. 2009 yılında atılan kararlı adımlarla birlikte yıllarca yasaklarla korkularla 1 Mayıs’ın üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. 2010’dan itibaren 1 Mayıs resmi tatil edilmiş, emek hareketi adına bir milat kabul olmuştur” dedi.





CHP YOLSUZLUK MİTİNGİNE ÇEVİRDİ

İstanbul’da bu yıl 1 Mayıs kutlamalarının adresi Kadıköy oldu. Olası bir duruma karşı güvenlik önlemlerinin alındığı Kadıköy’de siyasi partiler, sendikalar, işçi grupları, meslek örgütleri ve öğrenci toplulukları Haydarpaşa Numune Hastanesi ve farklı noktalarda toplanarak Kadıköy İskele Meydanı’na yürüdü. Bu yılda 1 Mayıs kutlamalarına gölge düşürmek isteyen CHP, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu pankartlar açtı. Meydandaki sahneden yolsuzluk soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan tutuklular selamlandı. Bazı gruplar tarafından ise hükümet karşıtı sloganlar atıldı.



