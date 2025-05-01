Altun'dan '1 Mayıs' mesajı: Her daim emekçinin yanında olduk

İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili, "Her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Bu yaklaşımımızla, emeği yücelten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye’nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük" dedi.
Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü... İşçilerin ve emekçilerin bayramı olarak kutlanan bu özel günde, siyasilerden de anlam yüklü mesajlar gelmeye devam ediyor.
Altun'dan 1 mayıs mesajı
Altun'dan 1 mayıs mesajı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.
"Her daim çalışanın yanında olduk"
"Her daim çalışanın yanında olduk"
Her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını belirten Altun,
"Emeği yücelten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye’nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük."
dedi.
Fahrettin Altun, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Emeği ve alın terini mukaddes bilen medeniyet tasavvurumuz doğrultusunda, her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduk. Bu yaklaşımımızla, emeği yücelten, üretimi büyüten, istihdamı artıran her katkıyı Türkiye’nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördük. Hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, üreten, alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye Yüzyılı’nı; emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmak. Bu büyük yürüyüşte, alın teriyle, emeğiyle, azmiyle ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçi kardeşlerimizi gönülden selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor; emeğin onurunu ve değerini her zaman baş tacı ettiğimizi bir kez daha vurguluyorum.
#Fahrettin Altun
#1 Mayıs
#işçi bayramı