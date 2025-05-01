Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Çalışan hakkı temel önceliğimiz

"Emeklerini alın teri ile bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimize, çiftçi ve üreticilerimizle sendikalarımızla tüm çalışanlarımızla birlikte, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılını, emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz"