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Gündem

1 milyon 700 bin fide çiftçiye dağıtılacak

Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından her sene düzenli olarak sağladığı fide desteği bu sene de devam ediyor. Belediyeye kayıt yaptıran çiftçilere toplamda 1 milyon 700 bin sebze fidesi dağıtılacak.

09:34 . 8/03/2023 Çarşamba
IHA
Çiftçilere fide dağıtılacak

Çiftçilere fide dağıtılacak

Her yıl düzenli olarak verilen fide desteğine bu yıl yoğun bir katılımla 750 kişi başvuru yaptı. Kahramankazan Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü’ne kayıtlarını yapan çiftçilere toplamda 1 milyon 700 bin sebze fidesi dağıtılacak. Mayıs ayı içerisinde dağıtılması planlanan fideler yapılacak törenle çiftçilere teslim edilecek. Verilen fide desteği içerisinde domates, biber, patlıcan ve salatalık olmak üzere toplam 9 çeşit sebze yer alıyor.
Her zaman vatandaş odaklı çalışan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tarıma ve çiftçiye desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Başkan Oğuz: ‘’Halkımızın neye ne zaman ihtiyacı olursa biz hep oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Tarımın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bu bölgede tarımsal faaliyetlerimizin sürdürülmesi için çiftçimize her zaman destek olacağız. Her sene olduğu gibi bu sene de çiftçimize, köylümüze fide desteğimizi sağladık. Onlara destek olabilmek bize ayrı bir mutluluk veriyor’’ ifadelerini kullandı.


#ankara
#Kahramankazan
#çiftçi
#destek
26 dakika önce
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1 milyon 700 bin fide çiftçiye dağıtılacak
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