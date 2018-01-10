1 yılda 20 bin kaçak yakalandı

Edirne'de sınırı bekleyen "hudut kartalları", geçen yıl yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 20 bin 14 kaçağı yakaladı.

Edirne'de konuşlu 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan ve Bulgaristan sınırındaki 194 kilometrelik alanı koruyor.

Bir kısmı kara sınırı bir kısmı da nehir boyunca nöbet bekleyen askerler gündüz-gece, düzensiz göçü önlemek için mesai harcıyor. Hudut birliği askerleri, geçen yıl yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 20 bin 14 kişiyi yakaladı.

Devriyelerin yanı sıra gözetleme kulelerinden denetlenen sınır hattında, son teknoloji dürbün ve kameralar kullanılıyor. Gece görüş dürbünleri ve termal kameralarla kaçakların özellikle tercih ettiği gece saatlerinde sınırdan geçişlere izin verilmiyor. Koku ve sese duyarlı köpekler de sınır devriyelerinde Mehmetçiğe yardım ediyor.

Yakalanan kaçaklara ne oluyor?

Sınır devriyeleri gözetleme kulesinden gelen ihbar doğrultusunda kaçakların görüldüğü alanda güvenlik tedbiri almasının ardından Ani Müdahale Kuvvetleri'ne çağrı yapıyor. Gelen kuvvetler üst araması yaptıktan sonra düzensiz göçmenler, sınır karakoluna götürülüyor.

Burada eşyaları muhafazaya alınan, sağlık kontrolleri yapılan kaçaklara battaniye, gerekirse mont, kişisel bakım ve gıda ürünleri veriliyor. İşlemleri tamamlanana kadar bir kaç gün karakolda kendileri için ayrılmış yatakhanelerde misafir edilen kaçaklar İl Göç İdaresi'ne teslim ediliyor.

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Kaçakların tercihi Yunanistan sınırı

Avrupa sınırında bulunan Edirne'de, kaçakların hem Bulgaristan hem de Yunanistan'a sınırı olmasına rağmen daha çok Yunanistan sınırında yakalandığı öğrenildi.

Meriç Nehri'nden sınır köylere geçmenin daha kolay olacağını düşünen kaçaklar, illegal yolculukta genellikle burayı kullanıyor. Son 4 yılda, 60 bin 22 kaçaktan 46 bininin Yunanistan sınırında yakalandığı belirlendi.

Bulgaristan tarafının tamamen tel çitle kaplı olması, Yunanistan'da ise 13 kilometrelik alanda tel çit bulunması kaçakların daha çok bu sınıra yönelmesine yol açıyor.

Hudut askerlerinin sınırdaki bu durumu değerlendirerek kaçakların daha fazla tercih ettiği yollara personel kaydırması, sınırda köpeklerden de yararlanılması, gece görüş dürbünlerinin göremediği alanlarda personel bulundurulması gibi önlemler kaçakların karşı kıyıya geçemeden yakalanmasında en büyük etkeni oluşturuyor.

Yakalanan kaçaklar, İl Göç İdaresi'ndeki Geri Gönderilme Merkezi'ne teslim edildikten sonra ülkelerine gönderiliyor. Büyük bölümünün ise kaçak geçiş denemesini defalarca tekrarladığı belirtiliyor.

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Yıllara göre 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçak sayısı şöyle:

Yıl - Yakalanan kaçak

2011 - 22 bin 664

2012 - 17 bin 448

2013 - 16 bin 383

2014 - 13 bin 443

2015 - 14 bin 826

2016 - 12 bin 158

2017 - 20 bin 14