10 bin dolar alan siyasetçi  Meclis'te değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, önceki gün kendisini ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “10 bin dolar alan siyasetçi” konusundaki mektubuna, yazılı bir cevap sunduğunu söyledi.

GÜNDEM Bakan Soylu TBMM Başkanı Şentop'a '10 bin dolar alan siyasetçinin ismini söyledi' iddiası

Bakan Soylu’nun kastettiği ismin TBMM’de milletvekili olan bir kişi olmadığını belirten Şentop, şöyle konuştu:

“Bir siyasetçinin para aldığına dair bir açıklama olmuştu. Bunun üzerine ben 27 Mayıs’ta İçişleri Bakanımıza bir mektup yazdım. Burada milletvekillerimizin kendilerini genel olarak töhmet altında hissettiğini, bu konuyla ilgili bilgi, belgelerin, hukuki süreçlerin yürütülebilmesi maksadıyla adli mercilere veya Başkanlığımıza verilmesini talep etmiştim.

GÜNDEM TBMM Başkanı Şentop İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

İSİM VERMEDİ

Dün Sayın Bakanımız geldi beni ziyaret etti. Bu mektubumuza cevaben kendi yazılı olarak cevabını da getirdi. Kastettiği isim, TBMM’de milletvekili olan bir kişi değil. ‘Gazi Meclisimiz çatısı altında görev yapan milletvekillerimizden biri değildir’ diyor. Diğer husus ise ‘Bütün tüm hususlar ve iddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur’ diyor. Dolayısıyla konunun bundan sonraki aşaması, kısmı bu tür adli çalışmalar, soruşturmalar kapsamında olacaktır.’’

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Şentop, Soylu’nun bir isim vermediğini bildirdi.