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Gündem 10 milyon lira ödülle aranan kırmızı listedeki kadın teröristin kırsalda kanserden öldüğü belirlendi
TUNCELİ

10 milyon lira ödülle aranan kırmızı listedeki kadın teröristin kırsalda kanserden öldüğü belirlendi

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütünün sözde kadın sorumlusunun Tunceli kırsalındaki mağarada kanser nedeniyle öldüğü belirlendi.

Haber Merkezi AA
Hafize Özdemir
Hafize Özdemir

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kent genelinde güvenlik güçlerinin yaptığı istihbarat çalışmasında, terör örgütü PKK'nın sözde Dersim saha YJA-STAR sorumlusu "Zin Avesta" kod adlı Hafize Özdemir'in kış üslenmesi sırasında şubat ayında bir mağarada kanserden öldüğü tespit edildi.

  • Kırsal kesimdeki bir mağarada öldüğü belirlenen ve 1993 yılında terör örgütüne katılan 44 yaşındaki Özdemir, "Terörden Arananlar Listesi"nin kırmızı kategorisinde 10 milyon lira ödülle aranıyordu.

Güvenlik güçlerinin Özdemir'in öldüğü bölgenin tespiti için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.

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