|
Gündem

10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak, cep telefonundan ulaştıkları şahısları 10 milyon TL dolandıran 9 kişilik şebeke İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonla çökertildi.

09:12 . 14/09/2023 Perşembe
IHA
Arşiv

Arşiv

Gelen şikayetler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık faaliyetinde bulunan bir şebekeyi takibe aldı. İstanbul ve Balıkesir’de birçok şahsı dolandıran şebekenin, telefonla irtibat kurdukları kişileri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtarak tehdit yoluyla para isteyerek ya da şahısların sim kartlarını kopyalayarak mobil bankacılık üzerinden kendi hesaplarına para aktardıkları tespit edildi.

Ardından 11 Eylül’de operasyon düzenleyen polis ekipleri şebeke üyesi 8 kişiyi İstanbul’daki çeşitli adreslerde gözaltına aldı. Bursa’da yaşayan şebeke üyesi E.K. (29) ise Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak İstanbul’a sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan E. K. (29), Ş.Ö (30), Ö.C. (37), Ü.Y. (31), M.K. (44) ve N.Y. (40) mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Y.G. (36), F.F. (31) ve A. G. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#İstanbul
#Balıkesir
#Bursa
#operasyon
#dolandırıcılık
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SPK Reeder Teknoloji’nin halka arzına onay verdi: Reeder halka arz ne zaman?