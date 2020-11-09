10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak: Oğlunu hastanede tesadüfen gördü

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Erginler Mahallesi’nde meydana geldi. Arazide bulunan 5. sınıf öğrencisi Mert Akdemir, yemek yediği esnada arkasından gelen ve yaşça kendisinden büyük olan B.D. tarafından dövüldüğü belirtildi. Kafasında birçok yarık oluşan ve sırtında darp izleri bulunan Mert Akdemir, hemen hastaneye kaldırıldı. Vuran kişinin babası tarafından hastaneye götürülerek ilk müdahalesi yapılan Akdemir, hala üzerindeki şoku atamıyor.

İHA Van’ın Çaldıran ilçesinde bir çocuk, arazide kendisinden yaşça büyük biri tarafından dövüldü.

“Çocuğu resmen öldürmüşler”

Babasını hastaneye götürürken oğluyla tesadüfen denk geldiğini belirten baba Dilaver Akdemir, “Oğlum ne oldu sana diye sorduğumda ilk olarak bana düştüğünü söyledi. Vuran çocuğun babası oğlumu hastaneye getirmiş. Bana ‘senin çocuğun kayalıklardan düşmüş’ dedi. Çocuğu resmen öldürmüşler. Doktorlar da inanmamış” dedi.

REKLAM

İHA Kafasında birçok yarık oluşan çocuk ölümden döndü.

“Bana da gözdağı veriyor”

Çocuğunun korkutulduğunu da iddia eden baba Akdemir, “Çocuğuma ‘eğer sen beni dövmüşler dersen seni alıp bir daha ailene göstermezler’ demişler. Ben şikayetçiyim. Bugün benim çocuğumun başına geldi, yarın başkasının başına gelmesin. Adam bana da gözdağı veriyor. Ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. Çocuğum ölümden dönmüş, eğer çobanlar olmasaydı bugün çocuğum yanımda olmazdı. Bunların cezalandırılmasını istiyorum. Dışarıda gezmelerine gönlüm razı değil” ifadelerini kullandı.

İHA Sırtında darp izleri bulunan Mert Akdemir'in hala şoku atlatamadığı belirtildi.

GÜNDEM Şanlıurfa'da çocuklarına işkence yapan baba eziyet etme suçundan yargılanacak