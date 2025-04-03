100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Bu aramalarda 100 adet paketler halinde toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.