Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kocaeli
100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

100 kilo kaçak tütün ele geçirildi

09:473/04/2025, Thursday
IHA
Sonraki haber
100 adet paketler halinde toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
100 adet paketler halinde toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Kocaeli'de iş yeri ve araçta yapılan aramalarda 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılığın men ve önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile araçta arama yapıldı. Bu aramalarda 100 adet paketler halinde toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.



#kocaeli
#kaçak
#tütün

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilik tarihini 6 yıl öne çekecek! 1800-3600-4500 prim günü yeterli sayılacak