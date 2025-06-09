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100 kişilik ekiple aranıyor

100 kişilik ekiple aranıyor

04:009/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
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Burak Koçak
Burak Koçak

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde 100 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor. Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 100 kişilik ekiple yürütülüyor. Dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak’a ait ize ulaşmaya çalışıyor.



#Burak Koçak
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