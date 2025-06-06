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Bursa'da kayıp alarmı: 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Bursa'da kayıp alarmı: 13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

14:076/06/2025, Cuma
IHA
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13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor
13 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor

Bursa'da dün okula gitmek için evden çıkan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bursa'da dün okula gitmek için evden çıkan ve geri dönmeyen 13 yaşındaki çocuğun bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.


Orhaneli ilçesi Altındaş Mahallesi'nde yaşayan ilkokul öğrencisi 13 yaşındaki Burak Koçak, dün okula gitmek için evden ayrıldı. Uzun süre eve gelmeyen öğrencinin ailesi kendisinden haber alamayınca aramaya çıktı.


Okulun bulunduğu mevkide sırt çantası bulunan Koçak'tan 1 gün geçmesine rağmen haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine başvurdu. Harekete geçen ekipler, kayıp çocuğu bulmak için çalışmalara başladı.



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