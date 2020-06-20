Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 100 kişiyi 73 milyon dolandırıp kaçmıştı Sonunda yakalandı
3. SAYFA

100 kişiyi 73 milyon dolandırıp kaçmıştı: Sonunda yakalandı

Antalya'da yaklaşık 100 kişiyi 73 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle aranan oto galerici Tuğrul Ekici, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yakalandı. Aldığı tehditler nedeniyle Ukrayna'ya gittiğini, koronaviürs salgını nedeniyle de geri dönemediğini öne süren Ekici, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Vurgun yapan Tuğrul Ekici tutuklandı.
Vurgun yapan Tuğrul Ekici tutuklandı.

Antalya'da çoğunluğu iş insanı çok sayıda vatandaş, Tuğrul Ekici'nin Muratpaşa ilçesinde 4 yıl önce açtığı galeriden araç satın aldı. Paralarını verdikleri araçlarını alamayanlar, geçen 8 Şubat sabahı galeriye gitti. Ancak Ekici'ye ulaşamadı. Çalışanların da patronlarının nerede olduğunu bilmediklerini söylemeleri üzerine bazı vatandaşlar, galerideki araçları aldı.

  • Daha sonra ise yaklaşık 100 kişi, savcılık ve polise dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Yaklaşık 73 milyon TL olduğu belirlenen dolandırıcılık olayıyla ilgili Kadir D. de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, ortağı olan Tuğrul Ekici hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ben yandım başkası yanmasın: Evlilik hayali kurduğu kadın dolandırıp kaçtı
GÜNDEM
Ben yandım başkası yanmasın: Evlilik hayali kurduğu kadın dolandırıp kaçtı

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Polis ekiplerinin her yerde aradığı Tuğrul Ekici, 15 Haziran günü, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Ekinci, Tuğrul Motorlu Araçlar Otomotiv'in sahibi olduğunu, Tuğrul Ekinci Otomotiv'de de yüzde 10 ortaklığı bulunduğunu ifade etti. Şirket yetkilisinin Kadir D. olduğunu öne süren Ekinci, “Sahibi olduğum oto galeri şirketi 7 yıldır faaliyette. Olaydan iki ay önce de yüzde 10 ortağı olduğum şirket kuruldu. Suçlamalarda isimleri okunan kişiler, birlikte iş yapan 5 ayrı gruptur. Bu kişilerle ticari ilişkim olduğu doğrudur. Ancak vadeli satışlar sebebiyle henüz alacaklarımı tahsil edemediğim bir dönemde birçok müşteri aynı anda vadesi gelmemiş alacaklarını isteyince ödeme güçlüğüne düştüm" dedi.

Polisler dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıttı
GÜNDEM
Polisler dolandırıcılığa karşı vatandaşlara broşür dağıttı


  • Tehdit edildiğini ve 7 Şubat'ta iş yerinin kurşunlandığını anlatan Tuğrul Ekinci, bu nedenle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek zorunda kaldığını söyledi.

İstanbul’da yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı
GÜNDEM
İstanbul’da yabancı uyruklu kişileri dolandıran İran asıllı 'sahte polis' yakalandı

Ekinci, "Salgın nedeniyle ülkeye dönüşüm gecikti. Yasaklar kalkınca geldim. Bu zaman zarfında 20 milyon civarında ödeme yaptım, araç iadelerini gerçekleştirdim. Benim kaçmak gibi bir düşüncem yoktu. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.
Tuğrul Ekinci, sevk edildiği adliyede mahkemece, 'Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçundan tutuklanarak cezaevine koyuldu.

Abone Ol Google News
İddialar gerçek dışı!

İddialar gerçek dışı!

'​400 öğrenciye virüs bulaştı' haberine yalanlama.
Kars Barajı açıldı

Kars Barajı açıldı

300 milyon liraya mal oldu: 44 köy suyla buluşacak.
Denizkeyfi kısa sürdü

Deniz
keyfi kısa sürdü

Kısıtlamayı ihlal eden 6 kişiye 19 bin TL ceza kesildi.
Artık özgürler

Artık özgürler

​Türk denizciler üç aydır Eritre'de mahsurdu.
LGS sona erdi

LGS sona erdi

Soru kitapçığı ve cevap anahtarı MEB'in sitesinde yayımlandı.
TL ile rahatladılar

TL ile rahatladılar

​Hem esnafın hem de işçinin yüzü gülmeye başladı.
Testleri pozitif çıktı

Testleri pozitif çıktı

​Yılmaz Vural dahil 12 isimde koronavirüse rastlandı.
Hainler kaçacak delik arıyor

Hainler kaçacak delik arıyor

MSB, komandoların yeni hedefleri ele geçirdiğini böyle duyurdu.

​Bakan Soylu, 'biraz daha gayret' dedi, grafikle beraber paylaştı.

Yurt dışından para, altın ve döviz getirilebilecek.
K-Pop'ta <br>tehlike büyüyor

K-Pop'ta
tehlike büyüyor

Art arda gelen dört ölüm ile yaşamları merak konusu olmuştu.

Ankara'da DEAŞ'a operasyon düzenledi.

​İzmir'deki 'Fevzi Öztürk' vakasının benzeri yaşandı.

Huzurevleri için Babalar Günü kararı açıklandı.

Dilek hemşirenin arkadaşı gözyaşlarını tutamadı.

​Bakan Akar ve komuta kademesi sınır bölgesinde.

Buna bile 'motoru yerli mi' diye sordular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.