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Ben yandım başkası yanmasın: Evlilik hayali kurduğu kadın dolandırıp kaçtı

Antalya’da temizlik işçisi olarak çalışan Nazif Er, evlilik masrafları için 40 bin lira çekip İ.U'ya verdi. Ancak parayı aldıktan sonra kadın ortadan kaybolunca dolandırıldığını anlayan Er, İ.U'nun "İhtiyacım vardı, vermeseydin" sözüyle ikinci bir şok yaşadı. Kendisinin aynı kadın tarafından dolandırılan 26’ncı kişi olduğunu öğrenen temizlik görevlisi, "Ben yandım başka arkadaşım yanmasın en yakın zamanda yakalanmasını istiyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Temizlik görevlisi Er, dolandırıcı kadının bir an önce bulunmasını istiyor.
Temizlik görevlisi Er, dolandırıcı kadının bir an önce bulunmasını istiyor.


Antalya’nın Serik ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Nazif Er 20 gün önce İ.U ile tanıştı. Kısa sürede çok sevdiği kadına evlilik teklifinde bulundu. ’Evet’ cevabı üzerine hemen hazırlıklara başlayan genç adam evlilik ihtiyaçları için 40 bin lira kredi çekti. Parayı alan kadın ortadan kaybolunca dolandırıldığını anladı.

  • Er, “Kredi çektiğimiz gün eşyaların geleceğini söyledi, ben de inanarak ona güvendim. Bankanın içinde parayı çantanın içerisine doldurup kendisine verdim. Saat 4’de seni arayacağım’ dedi. Saat 4’te aradığında arkadaşının kaza yaptığını ve Aksu’ya gittiğini söyledi. Ertesi gün aradığımda hastanede olduğunu söyledi. Ne zaman geleceksin diye sorduğumda ‘belli değil aşkım seni arayacağım’ dedi. Üçüncü gün yine hastanede olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Ben durumdan şüphelenip polise giren Er, "Emniyete gittiğimde telefon edip beni ’çık oradan’ diye tehdit etti. Ben emniyette kadının T.C kimlik numarasını verdim polisler dolandırıcı olduğunu söyledi” diye konuştu.

"Krediye başvurdum"

Dürüst biriyle evlilik hayali kurduğunu dile getiren Er, “Ben güvendim ve evlenme teklifi yaptım ama bu kadının kurşununu yemiş bulundum. Bu kadınla bir pazarcı arkadaşı vesilesiyle tanıştım. Tek hedefim evlilikti, mutlu bir yuva kurmaktı ama ne yazık ki dolandırıldım. 'Ev kirası verilecek, altın alınacak yüzük alınacak, para lazım olacak, bunlara para dönecek. Çırılçıplak kimse evlilik yapamaz’ diye konuşmalar yaptı. Bu konuşmaları benim gücüme gitti, hemen krediye başvurdum. 30 bin lira yetmez 40 bin lira çekelim dedi. Aynı gün çalışmış olduğum banka krediyi onayladı. Daha sonra parayı çektik çekilen parayı ve makbuzu çantasına koydu. Daha sonra ayrıldık evimize döndük” diye konuştu.

  • 3 gün sonra dolandırıldığını anlayan genç, “Ben yandım başka arkadaşım yanmasın en yakın zamanda yakalanmasını istiyorum” şeklinde konuştu.
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