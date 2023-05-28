100 öğrencili her okula rehber öğretmen

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rehber öğretmen adaylarına yönelik bir müjde paylaşmak istediğini belirtti. Bakan Özer, “Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

MESLEKLER MARKALARINI ARTIRIYOR

Özer ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarında fikri mülkiyet ve sınai haklar çalışmaları kapsamında patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuru sayısının 21 bin 34’e, tescil sayısının ise 3 bin 96’ya ulaştığını bildirdi. Özer, “633 patent, 1150 faydalı model, 17 bin 940 tasarım ve 1311 marka başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan 27 patent, 60 faydalı model, 2 bin 532 tasarım ve 477 marka olmak üzere 3 bin 96 tescil alındı” dedi. Özer, tescili alınan 184 ürünün de ticarileşmesinin gerçekleştiğini, mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesine 200 milyonun üzerinde gelir sağlandığını kaydetti.

Eğitim destekleriyle 94 bin öğrenci döndü

MEB, afet bölgelerinde sınava hazırlanan öğrenciler için 3 bin 540 noktada destekleme ve yetiştirme kursu veriyor. Eğitimin tüm kademelerinde toplam 27 milyon 342 bin 448 ders kitabı yeniden basılarak dağıtıldı. 10 ilin tamamında hastane sınıfları oluşturuldu. 2 bin 26 çadır ve konteyner sınıfta eğitim devam ediyor. Çalışmalar sayesinde deprem bölgesinden diğer illere naklini aldıran öğrencilerden 94 bin 4’ü yeniden memleketlerine geri döndü.















