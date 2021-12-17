103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor

103 emekli amiral iddianamesi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede emekli askerlerin 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
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103 emekli amiral iddianamesi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede emekli askerlerin 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.
Ayrıntılar geliyor...
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