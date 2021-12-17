Gündem 103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi 12 yıla kadar hapisleri isteniyor
ANKARA

103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor

103 emekli amiral iddianamesi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede emekli askerlerin 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
103 emekli amiral iddianamesi kabul edildi: 12 yıla kadar hapisleri isteniyor
Arşiv

103 emekli amiral iddianamesi Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede emekli askerlerin 3 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi.

Ayrıntılar geliyor...

Bildiri soruşturması: 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağırıldı
GÜNDEM
Bildiri soruşturması: 6 emekli amiral ve 1 emekli general ifadeye çağırıldı

Bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor
GÜNDEM
Bildiri soruşturmasında flaş gelişme: 7 emekli amiralin evinde arama yapılıyor

103 emekli amiralden haddini aşan bildiri
GÜNDEM
103 emekli amiralden haddini aşan bildiri

Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerle ilgili yeni gelişme: 84 kişi daha ifade verecek
GÜNDEM
Montrö Bildirisi'ne imza atan emekli amirallerle ilgili yeni gelişme: 84 kişi daha ifade verecek
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

Balkanlar üzerinden geliyor, eksi 20 dereceleri görebiliriz.
Muayeneden geçirmeyen yol

Muayeneden
geçirmeyen yol

Sürücüler 'köstebek yuvası gibi' diyerek isyan etti.
Beşinci müdahale

Beşinci müdahale

​Merkez Bankası'ndan dövizdeki artış sonrası yeni hamle

​Otomobil bayileri akıl almaz yöntemlerle vatandaşları soyuyor.

İstanbul'da sahte alkolden 22 kişi öldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

​'İlk kez bulduk bizim için sevindirici'

Ağır sonuçlar doğuracak yaptırımlar uygularız.
Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor
Dünya

Nijeryalı iş insanları Türkiye'de yatırım yapmak istiyor

Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Richard Adeniyi Adebayo, Nijeryalı iş insanlarının Türkiye'de yatırım yapmak istediğini belirterek, "Nijeryalı iş insanları zaten Türk iş adamlarının güvenini kazandı. Bundan dolayı Türkiye ile çok güzel işler yapacağız." dedi. Adebayo, dün İstanbul'da yüksek düzeyli memurlar düzeyinde başlayan ve bugün bakanlar ve devlet başkanları düzeyinde devam edecek olan III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi öncesinde soruları yanıtladı.
Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar
Gündem

Tam 8 yıl geçti: 17-25 Aralık yargıya darbe teşebbüsünün hesabını veriyorlar

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla karanlık operasyonlarını uygulamaya koyan FETÖ üyeleri ilk kumpasın düğmesine, 7 Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 kişiyi ifadeye çağırarak bastı. Bu operasyonlarında başarısız olan FETÖ, bu kez 17-25 Aralık kumpası için harekete geçtiği yargısal darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve hükümeti hedef aldı. Emniyet ve jandarmanın, 25 Aralık'ta firari savcı Muammer Akkaş'ın gözaltı kararını yerine getirmemesi üzerine kendi medya mensuplarını kullanarak kara propagandaya başlayan FETÖ'nün kumpası, devletin gösterdiği refleksle bozuldu.
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike
Ekonomi

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca Yunanistan’da endişeye neden oldu: Ordumuz için tehlike

Türkiye’nin ilk deniz füzesi Atmaca, milli gemi TCG Kınalıada’dan yapılan atışında hedefi başarıyla imha etti. Bu gelişme, komşu medyasında yankı bulmaya devam ediyor. Yunan medya kuruluşu Pentapostagma’da yer alan haberde, Denizaltı Test Altyapısıyla envantere girecek güdümlü mermilerin ‘Yunan ordusu için başka bir tehdit’ olduğu ifade edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.