1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı Malazgirt Zaferi kutlamalarına hazır

Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar son aşamaya geldi. İlçenin Çarho mevkisindeki 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı, 23-26 Ağustos tarihleri arasında okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık 40 çadırın ve bir han çadırının bulunduğu etkinlik alanında bu yıl korona virüs salgınından dolayı tedbirler uygulanacak. Alanda güreş müsabakaları iptal edilirken salgına karşı en az riskli spor etkinlikleri ve kültürel etkinlikler olacak.

İHA

HAYAT Malazgirt zaferi hazırlıkları başladı: Ahlat’taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de açılacak

Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün devlet protokolünü ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İHA

HAYAT 947 yıllık zafer: Malazgirt

"Pandemi göz önünde bulundurularak etkinlikler yapılacak"

Başkan Çoban, “Özellikle bu pandemi sürecini de göz önünde bulundurarak gerekli bütün hassasiyetleri ve kurallar bütününü de uygulamak kaydıyla Ahlat 1071 Sultan Alpaslan Obası’nda bütün hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu vesileyle de gerek çadırlarımızın görsellerin tamamımın sergisi gerçekleşecek. Türkiye’nin muhtelif illerinden gelen el sanatkarlarımızın el sanatlarını sergileme alanındaki gerekli bütün hassasiyeti ortaya koymuş olacağız. Tekrar belirttiğim gibi pandemi kurallarına riayet ederek vatandaşlarımızın geliş gidişlerinde maske, dezenfektan ve sosyal mesafeyi koruma anlamında bütün kuralları bizzat kontrol altında yürüterek çalışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Çoban, "Bu yıl pandemiden dolayı insanların birebir temas ettiği güreş gibi tüm spor dallarını iptal ettik. Ama bunu gerektirmeyen geleneksel sporlarımızla ilgili de icrada hiçbir eksiğimiz olmayacak. Okçuluk, atlı okçuluk gibi spor dallarımızı da Allah nasip ederse en sağlıklı şekilde icra edeceğiz. Bu yıl sağlıkla, insan hayatı ile ilgili farklı bir konumuz olduğu için bütün meselemizi oraya odaklayarak yapıyoruz” dedi.

İHA

"Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin açılışı tarihi bir dönüm noktasıdır"

25 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin tarihi bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda üzerimize düşen 1071’i hafızalardan çıkarmamak o tarihi insanımıza hatırlatmak. Ahlat’ta festival ötesi bir konu var. O da sayın Cumhurbaşkanımızın bütün şark vilayetlerine aslında iltifat ettiği ve halkı kucakladığı tarihimize de ecdadımıza da sahip çıktığı bir icraattır oda Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’dir. Bu külliyenin açılışını tarihi bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Mini bir külliye ama bu sembolik külliyenin Türkiye’de ne manaya geldiğini vatanımızın birliği, dirliği anlamında nasıl bir iltifat olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu bölgenin de artık huzura güvene ihtiyacı var. Açık söylemek lazımsa Sultan Alparslan 1071’in 25 Ağustos’unda burada bütün otağını topladı ve 26 Ağustos’ta da Romen Diojeni Malazgirt’te esir aldı ve o gün bugündür de Anadolu 1000 yıldır bizim yurdumuz olma özelliğini kazandı. Ben sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat’taki ve şark vilayetlerindeki bu iltifatına şükranlarımı arz ediyorum. Bu vatanımızın, birliğimizin, dirliğimizin adresi olma özelliğini ortaya koymuştur. Vatandaşlarımız da sayın Cumhurbaşkanımızın ecdat mirasına bu denli sahip çıkışını her platformda dile getiriyor ve dualarıyla niyazlarda bulunuyorlar. Bu vesileyle de 25 Ağustos’ta Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Türkiye’ye armağan edilecek. Hayırlı-uğurlu olsun diyoruz. Cumhurbaşkanımızı 25 Ağustos gecesi Ahlat’ta ağırlayacağız ve hep beraber daha sonra da 26 Ağustos’ta Malazgirt’e geçişimizi sağlamış olacağız."