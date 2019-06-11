Gündem 11 bin yetenekli öğrenci aranıyor
EĞİTİM

11 bin yetenekli öğrenci aranıyor

MEB, LGS ve adrese dayalı yerleştirme seçeneği dışında 11 bin öğrenciyi güzel sanatlar ve spor liselerine çağırıyor. 28 Haziran’a kadar yapılacak başvurular sonrasında temmuzun ilk haftası yetenek sınavları yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.
Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelindeki 82 güzel sanatlar ile 76 spor lisesinin 9. sınıflarına özel yetenek sınavıyla 11 bine yakın öğrenci yerleştirilecek. Bu yıl, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları, 1 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanıyla öğrenci alacak. Sınavsız yerleştirmede ise öğrencilerin ikametgahlarına en yakın okullara kayıtları tercihlerine göre yapılacak.

LGS DİKKATE ALINMAYACAK

Bakanlığın 1 Haziran’da yaptığı LGS kapsamındaki merkezi sınav ya da adrese dayalı yerleştirme seçeneğinin dışında çocuklarının spor, sanat ya da müziğe yeteneği olduğunu düşünen veliler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı güzel sanatlar ve spor liselerine kayıt için bugünden itibaren 28 Haziran’a kadar başvuru yapabilecek. Öğrencilerin yerleştirmelerinde kullanılacak ortaokul başarı puanı, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacağından bu öğrencilerin LGS merkezi sınav puanları, yetenek sınavlarında dikkate alınmayacak. 8’inci sınıfı bitiren öğrenciler, dilekçe ile birlikte öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne başvurabilecekler.

BARAJ 50 PUAN OLACAK

Öğrencilerin listeleri 29-30 Haziran’da açıklandıktan sonra Temmuz ayının ilk haftasında yetenek sınavları tamamlanacak ve öğrencilerin kayıtları LGS sonuçlarına bakılmadan yapılabilecek. Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz’da komisyonlarca yapılacak. Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak. Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yetenek sınavının yüzde 70’i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30’u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak. Asıl ve yedek liste 5 Temmuz’da ilan edilecek.

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  • Bilsem ile direkt kayıt
  • Uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrenciler, yetenek komisyonu olmadan güzel sanatlar liselerine direkt kayıtlarını yaptırabilecek.

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