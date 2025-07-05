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11 dakikada müdahale bile durduramadı

11 dakikada müdahale bile durduramadı

04:005/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
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Dün bir orman yangını haberi de Hatay’ın Dörtyol ilçesinden geldi. Kırmızıburun mevkiinde saat 16:19’da başlayan yangına ilk müdahale 11 dakika sonra yapılsa da alevlerin yayılmasının önüne geçilemedi. Bölgedeki 9 yayla boşaltıldı, yaklaşık 2 bin kişi yurtlara yerleştirildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı. Saat 16:19’da Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına ilk müdahaleyi 11 dakika sonra, 16:30’da yaptı ancak bu bile yangının büyümesini önlemeye yetmedi. Akşam saatlerinde alevler gökyüzü kızıla bürdü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 9 yaylanın boşaltıldığını söyledi. Maksatlı, "9 yayladan 920 hanemiz ve bin 876 vatandaşımız tahliye edildi" diye konuştu.



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