11 dakikada müdahale bile durduramadı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı. Saat 16:19’da Kızmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler yangına ilk müdahaleyi 11 dakika sonra, 16:30’da yaptı ancak bu bile yangının büyümesini önlemeye yetmedi. Akşam saatlerinde alevler gökyüzü kızıla bürdü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 9 yaylanın boşaltıldığını söyledi. Maksatlı, "9 yayladan 920 hanemiz ve bin 876 vatandaşımız tahliye edildi" diye konuştu.