11 ilde 11 ayrı master plan: Bakan Kurum 'ilk kazmayı vurduk' diyerek paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Malatya’da kalıcı konutlarla ilgi çalışmaların yer aldığı bir video paylaştı. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Battalgazi’de ilk kazmayı vurduk. İlk etapta bin 73, devamında ise 750 yuvamızı inşa edeceğiz. Hemen yanı başında ‘İlk Evim’ projemizdeki sosyal konutlarımız da devam ediyor. ‘İlk Evim’ de sürecek, afet konutlarımız da hızla yükselecek” ifadelerine yer verdi.