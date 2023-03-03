11 ilde 11 ayrı master plan: Bakan Kurum 'ilk kazmayı vurduk' diyerek paylaştı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da yeni yerleşim yerlerinin belirlendiğini ifade eden TOKİ Teknik İşler Daire Başkanı Arif Güney Gültekin, “Malatya’daki alanlar belirlendi. Zemin etütleri yapıldı, projeleri yapıldı ve ilk kazmayı vurmuş bulunuyoruz. Deprem konutları yatay mimari zemin artı 3 veya zemin artı 4 olarak yapılacak. Hızlı bir şekilde bir yıl içinde teslim edeceğiz” dedi.

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