|
Gündem

110 yabancı inşaatta ‘kiracı’

Başkentte kaçak yabancıların ikamet izni alabilmesi için sahte kira sözleşmesi düzenleyen bir şebeke çökertildi.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 06:03 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılan gerçek dışı beyanları takibe alan Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, özel düzenlenmiş sahte belgelerin göçmen kaçakçılığı için paravan olarak kullanıldığını tespit etti.


İSKAN İZNİ DAHİ YOK

Kaçak 110 göçmen adına düzenlenen sözleşmeleri incelemeye alan savcılık, sözde kiracıların yer aldığı kira sözleşmelerinin düzenlenmiş olduğu adresleri tetkik etti. Tapu Kadastro İl Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiler ışığında iskan izni bulunmayan inşaat halindeki yerler olduğu öğrenilen adreslerin ‘yapı kullanma izin belgesinin dahi bulunmadığı anlaşıldı. Savcılık, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 13 kişi hakkındaki gözaltı kararı verirken, şüphelilerden 6’sı kıskıvrak yakalandı. Hakkında gözaltı kararı olan diğer şüphelileri yakalanması için çalışmalar sürüyor.


#Ekonomi
#inşaat
#kira
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İsmailağa Cemaati lideri Hasan Efendi vefat etti