110 yabancı inşaatta ‘kiracı’

Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılan gerçek dışı beyanları takibe alan Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, özel düzenlenmiş sahte belgelerin göçmen kaçakçılığı için paravan olarak kullanıldığını tespit etti.

Kaçak 110 göçmen adına düzenlenen sözleşmeleri incelemeye alan savcılık, sözde kiracıların yer aldığı kira sözleşmelerinin düzenlenmiş olduğu adresleri tetkik etti. Tapu Kadastro İl Müdürlüğü’nden elde edilen bilgiler ışığında iskan izni bulunmayan inşaat halindeki yerler olduğu öğrenilen adreslerin ‘yapı kullanma izin belgesinin dahi bulunmadığı anlaşıldı. Savcılık, kaçakçılık ve belgede sahtecilik suçunu işlediği tespit edilen 13 kişi hakkındaki gözaltı kararı verirken, şüphelilerden 6’sı kıskıvrak yakalandı. Hakkında gözaltı kararı olan diğer şüphelileri yakalanması için çalışmalar sürüyor.