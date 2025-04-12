112’ye sahte ihbara 15 bin lira ceza

AK Parti, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere valilik tarafından bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Aynı şahısların bu suçları bir yıl içinde tekrarlaması halinde uygulanacak idari para cezaları iki katı olacak.

Kanun teklifine ilişkin basın toplantısında bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 103 milyon çağrının yüzde 28,46'sının (29 milyon), 2025 yılının ilk üç ayında ise 14,6 milyon çağrının yüzde 30'u asılsız çıktığını söyledi. Güler, “Bu durum büyük bir sorun teşkil ediyor. Hem personelin iş yükünü artırıyor hem de çalışma verimliliğini düşürerek merkezlerin etkinliğini olumsuz etkiliyor. Asılsız çağrıların yaklaşık yüzde 1'ini ise 'asılsız ihbar' oluşturmakta. Bu, olay yerine intikal eden ekiplerin, yapılan ihbarın gerçek dışı olduğunu tespit etmesi durumudur. Bu tür ihbarlar; acil yardım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar için personel, ekipman, yakıt ve zaman kaybına yol açmakta; gerçek acil durumlara müdahaleyi geciktirerek telafisi mümkün olmayan can kayıplarına neden olabilmektedir” ifadelerini kullandı.