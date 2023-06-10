112'yi meşgul eden 23 kişiye 14 bin TL ceza

Deprem zamanında Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından sabah 08.00 ile 12.00 aralığında Adıyaman çağrıları, sonraki süreçte ise İller İdaresi Genel Müdürlüğü kararı ile Hatay’ın çağrıları beş gün süreyle işletildi. Günlük çağrı ortalaması 4 bin 500 olan Samsun 112 Çağrı Merkezi, afet döneminde ortalama 18 bin çağrıyı işleterek bölgedeki vatandaşlara yardımcı oldu. Ayrıca kurum tarafından koordine edilen, çağrı merkezi çalışanlarının katkıları ile deprem bölgesindeki 112 Acil Çağrı Merkezlerinden birisinin üç aylık temizlik, çay, şeker ve iç giyim ihtiyaçları karşılandı.