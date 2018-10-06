Gündem 12 HDPli 3 CHPli vekile fezleke
POLİTİKA

12 HDP’li 3 CHP’li vekile fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'li 12 milletvekili hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak", CHP'li 3 milletvekili hakkında da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından fezleke hazırladı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Aykut Erdoğdu - Pervin Buldan
Aykut Erdoğdu - Pervin Buldan

Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca HDP ve CHP'li 15 milletvekili hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık, 15 vekil hakkında toplam 25 fezleke düzenledi. TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekelerden 22'si HDP'li 12 vekil hakkında hazırlandı.

Fezlekelerde Ayhan Bilgen, Ayşe Acar Başaran, Alican Önlü, Berdan Öztürk, Bedia Özgökçe Ertan, Feleknas Uca, Filiz Keresteci, Kemal Bülbül, Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Nimetullah Erdoğmuş ve Pervin Buldan'ın konuşmalarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirtildi. Fezlekeye konu suçlamaları ise büyük çoğunlukla HDP'lilerin TSK'nın Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" operasyonuyla ilgili açıklamaları oluşturuyor.

CUMHURBAŞKANI HAKARET

CHP milletvekilleri Çetin Osman Budak, Erdin Bircan ve Aykut Erdoğdu hakkında ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke düzenlendi. Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

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