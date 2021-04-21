’128 milyar dolar nerede’ pankartına 13 bin 237 lira ceza

Bağlar ilçesinde bulunan CHP’liler tarafından il başkanlığı binasına 12 Nisan Pazartesi günü asılan ’128 milyar dolar nerede’ yazılı pankart nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından ceza kesildi.
İzinsiz afiş ve pankart astıkları nedeni ile 13 bin 237 lira idari para cezası kesildi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkez Bankası rezervi tartışması: Baştan sona yalan
OYNAT 07:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye videolu 128 milyar dolar cevabı
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'nin 128 milyar dolar iddiasına yayınlattığı videoyla cevap verdi.
OYNAT 05:50
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den '128 milyar dolar' açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Habertürk'te katıldığı canlı yayında, CHP'nin '128 milyar dolar nerede?' algısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Canikli, 'Böyle bir piyasada 128 milyar doların buharlaşması, kaybolması gibi bir durum söz konusu değil. Bu paranın 75 milyar dolarını Türkiye'deki yerleşik gerçek ve tüzel kişiler satın almışlar, bankalardaki hesaplarında duruyor. Büyük çoğunluğu TL mevduatlarını dolara çevirmişler' ifadelerini kullandı.
OYNAT 03:00
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, '128 milyar dolar' iddialarına tane tane cevap verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi elvan, katıldığı bir televizyon programında 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elvan, 'Zaten günlük olarak siz Merkez Bankasının bilançosunda ne olduğunu rahatça görebiliyorsunuz. Ne kadarlık bir döviz satım alım işlemi gerçekleştirilmişse bunları görebilme imkanınız var. Bu tamamıyla açık ve şeffaf.
Bunun örnekleri de var muhabir banka aracılığıyla döviz alım ve satım işlemleri gerçekleştiriliyor. Kasım ayından bu yana döviz alım satım işlemi söz konusu olmadı. Tüm bilgiler Merkez Bankasının kayıtlarında yer alıyor. Bu yöntemi tartışabilirsiniz ama hiç kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız. kimsenin burada yolsuzluk yapması söz konusu değildir. Elbette bunu politika aracı olarak kullanabilirsiniz ama kimseyi burada yolsuzlukla kesinlikle suçlayamazsınız.' ifadelerini kullandı.