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13 bin kişide SMA riski

13 bin kişide SMA riski

Merve Safa Akıntürk
04:003/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de, geçtiğimiz yıl 13 bin 296 kişi SMA taşıyıcılığı şüpheli olarak belirlendi. 2022 yılında Ulusal Neonatal Tarama Programı’na (NTP) eklenen SMA testi, yenidoğan bebeklerde hastalığın erken tespit edilmesine olanak sağlarken, SMA taşıyıcı tarama programı ise evlilik öncesi süreçte çiftlerin genetik risklerini belirlemeye yardımcı oluyor.


900 BİN YENİDOĞANA TARAMA

2024 yılı itibarıyla 900 bin 650 yenidoğan SMA taramasından geçirilirken, SMA taşıyıcılık taramalarında ise 500 bin 200 kişi teste tabi tutuldu. Sonuçlara göre, test edilen bireylerden 13 bin 296 kişi SMA taşıyıcılığı şüpheli olarak değerlendirildi. Bu veriler, hastalığın taşıyıcılık oranlarının önemine dikkat çekerken, genetik danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.


#sağlık
#SMA
#Türkiye

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