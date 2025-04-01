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SMA hastası için konulan kumbarayı çalan şüpheli tutuklandı

SMA hastası için konulan kumbarayı çalan şüpheli tutuklandı

14:331/04/2025, Salı
DHA
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Ahmet Ö., önceki gün yolda yürürken yakaladı
Ahmet Ö., önceki gün yolda yürürken yakaladı

Bursa'da SMA hastaları için pastaneye konulan bağış kumbarasını çalan Ahmet Ö., yakalanıp tutuklandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir pastanede SMA hastalarına yardım için konulan bağış kumbarası geçen hafta çalındı. İş yeri sahibi durumu fark edip, polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını izleyen polis, şüphelinin 45 ayrı suçtan kaydı bulunan Ahmet Ö. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği, aranan Ahmet Ö.'yü önceki gün yolda yürürken yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, 'Hırsızlık' suçundan çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.




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