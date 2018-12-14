Gündem 13 bin metredeanne oldu
İSTANBUL

13 bin metrede anne oldu

Kinshasa-Librevil-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu bir yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta sağlık şekilde doğum yaptı.

Yeni Şafak
Durumu iyi olan anne ile bebeği, ambulansla Yeşilköy’deki bir hastaneye götürüldü.
Durumu iyi olan anne ile bebeği, ambulansla Yeşilköy’deki bir hastaneye götürüldü.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kinshasa-Librevil-İstanbul tarifeli uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu bir yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla uçakta doğum yaptı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinshasa'dan hareket eden uçakta bulunan Musuamba Mıchoukayembe'nin (21) kalkıştan yaklaşık 3 saat sonra, Nijer hava sahası üzerinde doğum sancıları başladı. Sancı başladığı sırada uçağın arka bölümünde bulunan tuvalete giden yolcuya ilk müdahaleyi doktor eşi Kayoka Renemukadi yaptı.

ADI "BENEL" OLDU

Uçağa binmeden görevlilere hamile olduğunu bildirdiği öğrenilen yolcu, doktor eşi ve kabin ekibinin yardımıyla doğumu gerçekleştirdi. Durumu iyi olan anne ile bebeği, Turkish Ground Services (TGS) yer hizmetleri şirketi görevlilerinin yardımıyla apronda bekletilen ambulansla Yeşilköy'deki bir hastaneye götürüldü. Bu sırada, baba Renemukadi, oğlunun ismini "Benel" koyduğunu söyledi. Ailenin İstanbul'a iniş sonrasında "TK79" seferle ABD'nin San Francisco kentine uçuş için rezervasyonunun bulunduğu kaydedildi.

Kabin ekibi ve doğumu gerçekleştirilen bebek

Hava sahamızda 6. doğum

Türk hava sahasında son 28 yılda 6 doğum yaşandı. THY’nin 7 Nisan 2017’deki Gine-İstanbul seferini yapan uçağında Gine asıllı Fransız vatandaşı Diaby Nafi, bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Pegasus Havayolları’nın 16 Eylül 2016’daki İstanbul -Stockholm seferini yapan uçağında Suriyeli kadın yolcu, erkek çocuk dünyaya getirdi. THY uçağında doğup aynı havayolu şirketinde çalışan Erkan Geldi de 9 Eylül 1990’da İzmir-Frankfurt seferinde dünyaya geldi. 16 Temmuz 2000’de SunExpress Havayolları’na ait uçakta Alman Stefanie Eiser anne oldu. 4 Eylül 2003’te Alman LTU Havayolları’nın Köln-İstanbul seferini yapan uçakta da Polonyalı Anjelika Maria Micun bir kız çocuğu doğurdu.

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