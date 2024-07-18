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13 ilde 3.6 milyar TL'lik 'SİBERAĞ-1' operasyonu

Jandarma tarafından 13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3 milyar 600 milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı.

Seren Som
08:12 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 09:16 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
13 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 35 şüpheli yakalandı
13 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda 35 şüpheli yakalandı

13 ilde Jandarma tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3 Milyar 600 Milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı.


Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında;


ZONGULDAK:

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden “Kredi Kartı Aidatı Ödemesi” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.


İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkân sağlayan ve sahte kripto uygulaması üzerinden “Yüksek Kazanç Elde Etme” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.


ADANA:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, “Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları” adı altında vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.


ANKARA:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Batman, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.


Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

NCMEC Raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.


Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.



#Siberağ Operasyonu
#JAndarma
#Ankara
#Adana
#Zonguldak
#İstanbul
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