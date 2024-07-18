13 ilde 3.6 milyar TL'lik 'SİBERAĞ-1' operasyonu

13 ilde Jandarma tarafından “Nitelikli Dolandırıcılık, Bilişim Sistemine Girme, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında hesaplarında 3 Milyar 600 Milyon TL para hareketliliği bulunan 35 şüpheli yakalandı.





Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Zonguldak, İstanbul, Adana ve Ankara merkezli Bursa, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur’da düzenlenen “SİBERAĞ-1” operasyonlarında;





ZONGULDAK:

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Zonguldak merkezli İstanbul ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya uygulaması üzerinden “Kredi Kartı Aidatı Ödemesi” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.





İSTANBUL:

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

Yasa dışı bahis suçuna aracılık ederek oynanmasına imkân sağlayan ve sahte kripto uygulaması üzerinden “Yüksek Kazanç Elde Etme” vaadiyle vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.





ADANA:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Adana merkezli Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda; sosyal medya platformu üzerinden kiralık ev ilanları verip, “Kira Bedeli, Kapora, Emlakçı Masrafları” adı altında vatandaşlarımızı dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.





ANKARA:

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Batman, Diyarbakır ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda; internet ortamında kişisel verilerin sorgu paneli üzerinden, ücret karşılığında sorgulanmasına imkân sağladığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.





Ayrıca Gaziantep, Tekirdağ ve Burdur İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

NCMEC Raporları ve açık kaynak araştırması sonucunda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.





Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.







