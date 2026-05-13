14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 55 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde, banka hesaplarını kullandırdığı tespit edildi.

55 kişinin hesabında son 1,5 yılda 24 milyar TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında; Düzce’de 27, Ankara’da 1, Edirne’de 1, Eskişehir’de 1, İstanbul’da 5, Kayseri’de 2, Mersin’de 1, Şanlıurfa’da 2, Trabzon’da 6, Gaziantep’te 3, İzmir’de 2, Bolu’da 1, Kocaeli’de 1 ve Hatay’da 2 olmak üzere 55 farklı adreste 55 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınarak Düzce'ye getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.