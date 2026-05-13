14 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 55 gözaltı

15:3513/05/2026, Çarşamba
DHA
55 kişinin hesabında son 1,5 yılda 24 milyar TL’lik işlem hacmi olduğu belirlendi.
Düzce merkezli 14 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Düzce İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 55 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde, banka hesaplarını kullandırdığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında; Düzce’de 27, Ankara’da 1, Edirne’de 1, Eskişehir’de 1, İstanbul’da 5, Kayseri’de 2, Mersin’de 1, Şanlıurfa’da 2, Trabzon’da 6, Gaziantep’te 3, İzmir’de 2, Bolu’da 1, Kocaeli’de 1 ve Hatay’da 2 olmak üzere 55 farklı adreste 55 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, gözaltına alınarak Düzce'ye getirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.


