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İstanbullu seçimi evde geçirdi: Trafik yüzde 2'nin altına düştü

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine kitlendi. Sandıkların yüzde 90'ının açıldığı saatlerde İstanbul'da trafik durumu yüzde 2'lere geriledi.

00:49 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Seçim akşamı trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.

Seçim akşamı trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı. Milyonların merakla beklediği sonuçlarda sandıkların yüzde 90'ı açılırken ikinci tur ihtimali ise seçmenin evde kalmasına sebep oldu.

TRAFİK YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ

Kıyasıya süren seçim yarışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu görülürken İstanbullu seçimi evinden takip ediyor. İBB'ye ait Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, İstanbul yolları yeşile büründü. Trafik yoğunluğu ise yüzde 2'ye geriledi.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#14 Mayıs
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#İstanbul
1 saat önce
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON