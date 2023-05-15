Seçim akşamı trafik yoğunluğu yüzde 2'ye düştü.
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı. Milyonların merakla beklediği sonuçlarda sandıkların yüzde 90'ı açılırken ikinci tur ihtimali ise seçmenin evde kalmasına sebep oldu.
TRAFİK YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ
Kıyasıya süren seçim yarışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu görülürken İstanbullu seçimi evinden takip ediyor. İBB'ye ait Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, İstanbul yolları yeşile büründü. Trafik yoğunluğu ise yüzde 2'ye geriledi.