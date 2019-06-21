141 kere müebbet

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik davalarından Genelkurmay Çatı Davası’nda dün karar duruşması yapıldı. Darbenin planlaması ve yönetiminde rol alan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıklara ceza yağdı.

Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki bin 800 kişilik büyük duruşma salonunda görülen davaya ilginin büyük olduğu görüldü. Duruşma salonuna alınmayan bazı şehit yakınları ve gaziler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Şehit yakınları ve gazilerin güvenlik noktasından içeri girmeye çalışması üzerine polis havaya ateş açtı.

178’İ CEZALANDIRILDI

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in açıkladığı karara göre, toplam 178 sanığa ceza verildi. Bunlardan 127’si ağırlaştırılmış müebbet, 23’ü müebbet, 4’ü darbe girişimine yardım, 24’ü FETÖ üyesi olmak suçundan hapse mahkum edildi. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasını ayıran mahkeme, 33 sanık hakkında da beraat verdi.

TÜM DARBE EYLEMLERİNDEN SORUMLU

Açıklanan karara göre, 38 kişilik sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinden 20’si tüm ülkedeki darbe eylemlerinden sorumlu tutuldu. Bu kapsamda, aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve YAŞ üyesi Akın Öztürk ile Hakan Evrim, Kubilay Selçuk, Mehmet Partigöç, Mehmet Dişli, Ömer Faruk Harmancık, Ahmet Özçetin, Ali Osman Gürcan, Bilal Akyüz, Cemil Turhan, Erhan Caha, Fırat Alakuş, Murat Koçyiğit, Mustafa Barış Avıalan, Orhan Yıkılkan, Sinan Sürer, Muhsin Kutsi Barış, “Anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve kasten adam öldürme” suçlarından 141’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

SÖNMEZATEŞ’E 137 MÜEBBET

Yine dönemin Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Osman Kılıç’a 140, Cumhurbaşkanına suikast davasından hapse mahkum edilen Gökhan Şahin Sönmezateş’e 137 ve darbenin İstanbul ayağını planladığı belirtilen eski kurmay albay Muzaffer Düzenli’ye 62 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

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DARBEYİ KOORDİNE ETTİLER

Mahkeme, 38 kişilik konsey üyeleri arasında gösterilen diğer sanıklara da çeşitli oranlarda ceza verdi. Buna göre, 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında derdest edilen komutanları Akıncı Üssü’ne taşıyan, vatandaşların üzerine mermi yağdıran helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı’ndaki darbe eylemlerini koordine eden dönemin Kara Havacılık Komutanı Ünsal Coşkun ile Mehmet Şahin, Halil Gül 29’ar, Özcan Karacan 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

KORGENERAL’E TAHLİYE

Mahkeme, davanın general sanıklarından eski Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Salih Ulusoy hakkında darbeye teşebbüs suçundan beraat kararı verdi. Ancak mahkeme, Ulusoy’u FETÖ üyesi olmak suçundan ise 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Ayrıca mahkeme, Ulusoy’un tahliyesine karar verdi. Mahkemenin beraat kararı verdiği isimlerin arasında eski Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı Tümgeneral Baki Kavun da bulunuyor. Kavun’un, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başarısız olduğunu anlaşılması üzerine derdest edildiği görünümü verdiği iddia ediliyordu. Yine beraat eden isimler arasında, 15 Temmuz günü MİT Başkanı Hakan Fidanı, Genelkurmay ziyareti sırasında protokol kapısında karşılayan ve uğurlayan kadın sanık Kübra Yavuz da yer aldı.

15 Temmuz’un beyin takımı

Mahkemenin tüm ülkedeki darbe eylemlerinden sorumlu tuttuğu ve 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanıklardan bazıları şöyle:

Akın Öztürk

Akın Öztürk: Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yönetti. Davanın bir numaralı asker sanığıydı.

Darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yönetti. Davanın bir numaralı asker sanığıydı. Hakan Evrim

Hakan Evrim: Darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’nün komutanıydı. Darbe girişiminin başarıya ulaşması halinde Evrim, “Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı” olacaktı.

Kubilay Selçuk: Eski Çiğli Üs Komutanı Kubilay Selçuk, Akıncı Üssü’nde darbe bildirisi provasını yapan isim olarak biliniyor.

Eski Çiğli Üs Komutanı Kubilay Selçuk, Akıncı Üssü’nde darbe bildirisi provasını yapan isim olarak biliniyor. Mehmet Partigöç

Mehmet Partigöç: Darbe bildirilerinin altında imzası bulunuyor.

Mehmet Dişli

Mehmet Dişli: FETÖ’nün hain darbe girişimine kadar tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanıydı. Darbeyi Hulusi Akar’a tebliğ eden isim olarak biliniyor.

FETÖ’nün hain darbe girişimine kadar tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanıydı. Darbeyi Hulusi Akar’a tebliğ eden isim olarak biliniyor. Ömer Faruk Harmancık: Deniz Kuvvetlerinin darbe planı içindeki organizasyonunu, sevk ve idaresini sağladı.

Ahmet Özçetin: Ankara’yı bombalayan F-16 savaş uçaklarının koordinasyonunu sağladı.

Ankara’yı bombalayan F-16 savaş uçaklarının koordinasyonunu sağladı. Cemil Turhan: Mehmet Partigöç ile birlikte darbe bildirilerinin altında ismi bulunuyordu.

Erhan Caha: Darbeciler tarafından “Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah sorumlusu” olarak tayin edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezindeki personele “Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu” dedi.

Darbeciler tarafından “Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah sorumlusu” olarak tayin edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezindeki personele “Silahlı Kuvvetler yönetime el koydu” dedi. Fırat Alakuş: Darbe girişimi sırasında otobüsle Genelkurmay’a gelerek dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile komuta kademesindeki komutanları derdest etti.

Sinan Sürer

Sinan Sürer: 15 Temmuz gecesi askeri ataşeleri organize etti. Darbe girişimi sırasında üniformasıyla Genelkurmay’a gelerek sivillere ateş açtı.

15 Temmuz gecesi askeri ataşeleri organize etti. Darbe girişimi sırasında üniformasıyla Genelkurmay’a gelerek sivillere ateş açtı. Muhsin Kutsi Barış: 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı idi. Muhafız Alayı’ndaki darbe koordinasyonunu sağlamakla görevlendirildi.

Başyavere ölene kadar

Ali Yazıcı

38 kişilik Yurtta Sulh Konseyi içerisinde gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başyaveri Ali Yazıcı ile Kara Kuvvetleri Karargahı’nda görevli olmasına rağmen Etimesgut’taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığına gelen ve darbe faaliyetlerini yöneten kişi olan eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker’e bir kez, Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi’ye 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca, dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın eski özel kalem müdürü Ramazan Gözel 11, eski yarbay Savaş Kabaklı 17 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı.

Dosyası ayrıldı

Ali Kalyoncu

Konseyin diğer üyeleri Genelkurmay eski Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu ve o dönem Genelkurmay Başkanlığı Cari Harekat Dairesinde Kurmay Albay rütbesiyle görev yapan Osman Kardal’a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak bu iki isim için iyi hal indirimi uygulanarak ceza müebbete çevrildi. Konsey üyelerinden Murat Aygün, Osman Ünlü Polatlı darbe davasından, sanık Özkan Aydoğdu ise İstanbul’daki dava ceza aldığı için bu dosyadan ceza almadı. Konsey üyesi olup da firari durumda olan sanıklar Ali Kalyoncu ve Turgay Sökmen’in dosyaları ayırılırken, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden darbeci Semih Terzi’ye de ölüm nedeniyle ceza verilmedi.

Telekulağa hem ceza hem beraat

Levent Türkkan

Eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın yaveri Levent Türkkan da ağırlaştırılmış müebbet cezası alan sanıklar arasında yer aldı. Ayrıca Akar’ı derdest eden darbecilerin arasına yer aldığı gerekçesiyle “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 9 yıl ceza alan Türkkan, “askeri casusluk” suçundan ise beraat etti. Mahkeme Levent Türkkan’ın örgüt abisi Muhammet Uslu’ya da FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verirken, “askeri casusluk” suçundan ise beraat kararı verdi. Darbeci Türkkan, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, Hulusi Akar’ın odasına dinleme cihazı yerleştirdiklerini itiraf etmişti. Davanın sivil sanıklarından FETÖ’nün mahrem imamı Birol Kurubaş’a da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

236 duruşma 50 bin sayfa

Darbe girişiminin bastırılmasından sonra konsey üyelerinin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında 2 bin 581 sayfalık iddianame hazırlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, darbecilerce alıkonulan komuta heyeti ve olay gecesi yaralanan vatandaşların da aralarında bulunduğu 2 bin 386 kişi, mağdur sıfatıyla dava dosyasında yer aldı. Yaklaşık bin klasörü bulan dava dosyası kapsamında, darbecilerce o gece şehit edilen polis, asker ve sivil 251 kişi de maktul olarak kayda geçti. Karar duruşmasına kadar 236 celse görülen davada, sanık ve avukatlarının iddianame, esasa ilişkin mütalaa ve gelen evraka karşı savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı. Yaklaşık 2 bin 500 saati bulan kayıtlar, 7 katip tarafından deşifre edildi. Sanık ve avukatlarının beyanları 50 bin sayfa tuttu. Ayrıca yargılama boyunca 235 kişi de tanık olarak dinlendi.

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Hesabın verildiği gün oldu

Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çatı davada çıkan karara ilişkin, “Türkiye’de darbecilerin yargılandığı, Türkiye’ye, demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur. Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır ve Türkiye’de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek. Bu ülkenin insan hakları, hukuku daha ileriye gidecek” ifadesini kullandı. “Bizim tek bir borcumuz var, adalet ve bu yerine getirilmiştir” diyen Gül, “Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk yine bugün onlar için uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur” diye konuştu.

Vicdanlar bir nebze rahatladı

Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 15 Temmuz’da millete ve vatana kasteden hainler için FETÖ çatı davasında verilen cezaların, toplumda meydana gelen ağır tahribatı ve vicdanlarda açtığı derin yaraları hiçbir zaman kapatmayacağını belirterek, kararın vicdanları bir nebze de olsa rahatlatacağını vurguladı. Turan, “Darbe yapma niyeti olanların, içinde darbe hevesi taşıyanların bir daha düşünmesi lazım. Ümit ederim ki FETÖ elebaşının da aralarında bulunduğu 13 firari sanık da devletimizin kararlılığıyla da en kısa zamanda Türk adaletinin önüne çıkarılacak; aziz şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Darısı firarilerin başına

Hüseyin Aydın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, kararın açıklanmasının ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sanıkların dışında darbe girişiminin esas faili Fetullah Gülen ve bir kısım önemli sanıklar, yurt dışında yabancı ülkelerin himayesinde rahat bir hayat sürdürmektedirler. Şuna inanıyoruz ki bugün darbe girişimine esas iştirak eden sanıklar hak ettikleri cezaları aldığı gibi yurt dışında firarda bulunan başta örgüt mensubu olmak üzere bütün sanıklar da bir gün Türk mahkemeleri önünde hesap verecek ve hak ettikleri cezaları alacaklardır.”