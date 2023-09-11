15 aracın camı parçalandı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK otoparkları artık güvenli değil. Bayrampaşa’daki Muzaffer Öztekin Zeminaltı Otoparkı’nda, önceki akşam 15 araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi. Otoparka gelen araç sahipleri, otomobillerinin camları ve aynalarının parçalandığını görünce şoke oldu.
BURANIN SAHİBİ KİM?
Arabaları parçalanan mağdurlar İBB’ye tepki gösterdi. Onur Özkardeş, “Burası 2 katlı kapalı bir otopark ve 1 kişi bakıyor. Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi. Buraya kameralar ve güvenlik koyulsun. Hasarla ilgili bize herhangi bir taahhüt verilmiyor” dedi. Semih Akgül “Bizim burada güvenliğimiz yok, kameralar yok. İçeride güvenlik denen personel sürekli değişiyor. Buraya düzenli şekilde zamanında ödeme yapıyoruz. Aşağıda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İBB’ye üç kere müracaat ettim. Cevap yok” diye konuştu. Hilmi Orman ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Arabaların camları kırılmış, aynaları sökülmüş, araçlara hasar verilmiş. Etrafa baktığımızda birtakım insanların yuvalandığı, birtakım uyuşturucuların kullanıldığı, içkiler içildiği belli. Çevrede boş bira kutuları var. Güvenlik var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Buranın sahibi var mı? Yok. Emniyet de bir şey yapamadı. Kamera kaydı yok. Giriş ve çıkışta sadece bir kamera var.”
POLİS ARAŞTIRIYOR
Otoparkta güvenlik zafiyeti olduğunu ifade eden araç sahipleri, zararlarının karşılanmasını istedi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Araçlara zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşanan olayı haber alan diğer araç sahipleri de araçlarını kontrol etmek için otoparka gelirken, polisin incelemesi sürüyor.