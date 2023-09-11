15 aracın camı parçalandı

Arabaları parçalanan mağdurlar İBB’ye tepki gösterdi. Onur Özkardeş, “Burası 2 katlı kapalı bir otopark ve 1 kişi bakıyor. Buradaki insanların önceliği şu an hasarın giderilmesi. Buraya kameralar ve güvenlik koyulsun. Hasarla ilgili bize herhangi bir taahhüt verilmiyor” dedi. Semih Akgül “Bizim burada güvenliğimiz yok, kameralar yok. İçeride güvenlik denen personel sürekli değişiyor. Buraya düzenli şekilde zamanında ödeme yapıyoruz. Aşağıda neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. İBB’ye üç kere müracaat ettim. Cevap yok” diye konuştu. Hilmi Orman ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Arabaların camları kırılmış, aynaları sökülmüş, araçlara hasar verilmiş. Etrafa baktığımızda birtakım insanların yuvalandığı, birtakım uyuşturucuların kullanıldığı, içkiler içildiği belli. Çevrede boş bira kutuları var. Güvenlik var mı? Yok. Kamera var mı? Yok. Buranın sahibi var mı? Yok. Emniyet de bir şey yapamadı. Kamera kaydı yok. Giriş ve çıkışta sadece bir kamera var.”