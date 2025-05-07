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15 bin öğretmen atamasında sözlü sınava geçenler açıklandı

15 bin öğretmen atamasında sözlü sınava geçenler açıklandı

21:277/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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MEB, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.
MEB, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihinin daha sonra açıklanacağını bildirdi.

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı. Kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihleri daha sonra duyurulacak.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

Sınav merkezi ile tarihi daha sonra duyurulacak

Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavına alınacak adayların sonuç bilgisi için



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