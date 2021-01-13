Gündem 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kutlama yapan CHPli Gürkanın 2 yıl hapsi istendi
EDİRNE

15 Temmuz darbe girişimi gecesi kutlama yapan CHP'li Gürkan'ın 2 yıl hapsi istendi

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söyleyip elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" demişti. Bu görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan yargılanan Gürkan'ın 2 yıl hapsi istendi.

Haber Merkezi DHA
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler
CHP'nin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın darbe girişimine kadeh kaldırarak sevindiği görüntüler


Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davaya devam edildi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
OYNAT 01:57
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbe şerefine kadeh kaldırmış
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart seçimlerinde yeniden CHP'nin adayı olan Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün darbe girişimine kadeh kaldırıp sevinç çığlıkları attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Mekan sahibi tanık olarak dinlendi

Tanık olarak dinlenen eğlence mekanının sahibi Savaş Coşkun, Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi eğlence mekanına üniversite arkadaşlarından oluşan yaklaşık 15 kişilik grup ile geldiğini, şiir okumayı ve türkü söylemeyi sevdiği için sahneye davet ettiğini anlattı.

Gürkan'ı "darbeyi övmedi" diyerek savundu

Gürkan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü öven sözler söylediğini ifade eden Coşkun, "FETÖ darbe girişiminden ise mekana sonradan gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile dönemin milletvekili merhum Erdin Bircan'dan öğrendi. Arkadaşlarının bulunduğu masaya, söz konusu videodaki sözlerle selam vererek, sahneden indiğini belirtti. Darbeyi övmedi. Daha sonra mekandan ayrıldı" dedi.

CHP'li Recep Gürkan'ın darbe sevincin

Savcı 2 yıl hapsini istedi

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Başkan Gürkan'a 2 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi yaşanan olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 12 Mart gününe erteledi.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış
GÜNDEM
Edirne Belediye Başkanı Gürkan darbenin şerefine kadeh kaldırmış
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