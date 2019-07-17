15 Temmuz intikam hissiyle yapıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen “Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele” Sempozyumu’nda konuştu. Şentop, şunları anlattı: “FETÖ’ye karşı, onun tasfiyesine yönelik hamle yapan ilk olarak siyasi iktidardır. Onlar bu hamleye cevaben reaksiyonlar geliştirmişlerdir. İlki 2012’de MİT Müsteşarı ve Müsteşar Yardımcılarıyla ilgili yaptıkları hamledir. Daha sonra Gezi olayları arkasından dershanelerle ilgili yapılan çalışma ve alınan kararlar, sonra 17-25 Aralık var. Daha sonra 15 Temmuz geliyor. Bir taraftan vesayetin tasfiyesiyle ilgili süreç, bir taraftan vesayet sistemi içerisinde aktör değişikliği süreci bir arada yürürken FETÖ tam bürokratik iktidarı ele geçirdiğini zannettiği anda aslında bürokratik iktidarın kalmadığını görüyor. Bu bakımdan 15 Temmuz dahil olmak üzere sonraki süreçlerin biraz da bir intikam hissiyle yapılmış hareketler olduğu kanaatindeyim.”

GÜNDEM Şentop: Fransa'yı savunmak mazlum Tunusluya kalmamalı