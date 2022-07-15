15 Temmuz milli bayramımız

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günü. FETÖ darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’da, TBMM tarafından 25 Ekim 2016’da resmi tatil kabul edildi. 240’ı aşkın sivil, polis ve askeri anmak ve 15 Temmuz gazilerini anmak için ilan edilen “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” bu yıl 6. kez kutlanıyor.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Teklifle “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak tatil ilan edilmesi öngörülen 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak tatil ilan edildi. 15 temmuz hain darbe girişiminde saldırganlara karşı Türk halkının göstermiş olduğu dillere destan mücadelenin ardından 15 temmuz Türk halkı için resmi bir gün ilan edildi. Diğer resmi günlerimiz gibi ehemmiyeti çok büyük olan 15 Temmuz’da halkımız bu günü yeniden yad etmek için düzenlenen etkinliklere katılıyor. İstanbul Valiliği işbirliğinde 15 temmuz derneğinin düzenlediği Edirnekapı Şehitlik ziyaretiyle her yıl şehit kabristanları ziyaret ediliyor, Kuran okunup dualar ediliyor.

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ŞEHİTLER İÇİN HATİM DUASI

Her ayın 15’inde 251 şehidimiz için hatimler indirilip şehitlerimizin kabristanlarına yakın camilerde okunan hatimlerin duaları yapılıyor. İstanbul İl Müftülüğü ve Ensar Vakfı katkılarıyla bu ay okunan hatimlerin duası Ayasofya-i Kebir Camii’nde yapıldı. Şehit ailelerinin, gazilerin ve yakınlarının katıldığı programda 15 temmuz’un şuuru ve bilinci yeniden anıldı. Şehitlerimizin kanını taşıyan şanlı bayrağımızın barındırdığı vatan,millet, devlet sevda çocuklarımıza ve gençlerimize bu programlar vasıtasıyla aktarıldı. Ayrıca, halk, 15 Temmuz’u tekrar tekrar anımsamak için İstanbul ve Ankara’da kurulan ve o geceyi anlatan müzeleri ziyaret ediyor.

YAYINLARIMIZLA UNUTTURMUYORUZ

Biz de Yeni Şafak Gazetesi olarak her yıl hazırladığımız 15 Temmuz ekleriyle o gün yaşananları diri tutmak, şehitlerimizi unutmamak, gazilerimizin yanında olmak ve teröristlere bu yurdu bırakmamak için sayfalar hazırlamaya devam ediyoruz.