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ANKARA

15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte kurulması ile bazı enstitü, fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Haber Merkezi AA
15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerinde "İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi" kuruldu.

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerinde "Fen Fakültesi" kuruldu.

15 üniversitede fakülte kapatıldı

Bilecik Şeyh Edebali, Çanakkale Onsekiz Mart, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar, İzmir Bakırçay, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Marmara, Mersin, Ondokuz Mayıs, Pamukkale, Sakarya, Zonguldak Bülent Ecevit ve Aydın Adnan Menderes üniversitelerindeki fen-edebiyat fakülteleri ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki Edebiyat Fakültesi kapatıldı.

Ayrıca Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesi'nin adı "Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi" olarak değiştirildi.

15 üniversite bünyesinde yeni enstitü, fakülte ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde enstitü, fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bingöl Üniversitesinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Çan Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Eskişehir Teknik Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde Deprem Teknolojileri Enstitüsü, Hakkari Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Turizm Fakültesi, Iğdır Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Bilim Tarihi Enstitüsü, İstinye Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Marmara Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde Yabancı Diller Yüksekokulu, Nişantaşı Üniversitesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesinde Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile Yıldız Teknik Üniversitesinde Temiz Enerji Teknolojileri Enstitüsü kuruldu.

7 üniversitede enstitü, fakülte ve yüksekokul kapatıldı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesindeki Teknoloji Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesindeki Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sivil Havacılık, Spor Bilimleri ve Teknolojisi, Turizm ve Otelcilik ile Uygulamalı Bilimler yüksekokulları, İstinye Üniversitesindeki Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri enstitüleri, Marmara Üniversitesindeki Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Nişantaşı Üniversitesindeki Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kapatıldı.

Çukurova Üniversitesi Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun adı "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu", Kilis 7 Aralık Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin adı "İlahiyat Fakültesi" ve Kilis 7 Aralık Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinin adı "Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi" olarak değiştirildi.

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