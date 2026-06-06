150 yıllık çınar böyle devrildi

Olay, öğle saatlerinde Orhangazi’de Yalova Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 150 yaşında olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı kökünden koparak yola devrildi. Devrilen ağaç bu esnada yoldan geçmek isteyen bir araca da zarar verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı ağaç devrilme anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ağacın devrildiği anda çevrede büyük panik yaşandığı görülüyor.