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150 yıllık çınar böyle devrildi

150 yıllık çınar böyle devrildi

16:366/06/2026, Cumartesi
IHA
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Ağacın devrildiği anda çevrede büyük panik yaşandığı görülüyor.
Ağacın devrildiği anda çevrede büyük panik yaşandığı görülüyor.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Yalova Caddesi üzerinde yaklaşık 150 yaşındaki bir çınar ağacı kökünden sökülerek yola devrildi. Bu esnada bir arabaya da zarar veren ağacın devrilme anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Orhangazi’de Yalova Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan ve yaklaşık 150 yaşında olduğu tahmin edilen bir çınar ağacı kökünden koparak yola devrildi. Devrilen ağaç bu esnada yoldan geçmek isteyen bir araca da zarar verdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı ağaç devrilme anı bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Ağacın devrildiği anda çevrede büyük panik yaşandığı görülüyor.



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