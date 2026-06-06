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Ablası da 11 yıl önce motosiklet kazasında ölmüştü: İki evladını da kaybeden ailenin feryadı yürek yaktı

Ablası da 11 yıl önce motosiklet kazasında ölmüştü: İki evladını da kaybeden ailenin feryadı yürek yaktı

15:526/06/2026, Cumartesi
IHA
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2015 yılında hayatını kaybeden Aslı Koparan ve kardeşi Mehmet Koparan
2015 yılında hayatını kaybeden Aslı Koparan ve kardeşi Mehmet Koparan

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 31 Mayıs günü geçirdiği motosiklet kazası sonrasında 5 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 31 yaşındaki Mehmet Koparan, Orhangazi’ye bağlı Sölöz Mahallesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

2015 yılında Çanakkale’de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Aslı Koparan ile yanyana defnedilen Mehmet Koparan için gözyaşları sel oldu.

Kaza, geçtiğimiz hafta Pazar günü Orhangazi’de Gölyaka Sahil yolunda meydana geldi. 31 yaşındaki Mehmet Koparan kendisine ait motosikletle seyir halindeyken sahil yoluna dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca çarpıp çalılık alana yuvarlandı. Ağır yaralı halde Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Mehmet Koparan 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Ablasının yanına defnedildi

Henüz genç yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Koparan’ın ablası Aslı Koparan da 2015 yılının temmuz ayında Çanakkale’de yine bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 11 yıl ara ile 2 evladını motosiklet kazasında yitiren ve halen kanser tedavisi gördüğü belirlenen baba Yalçın ile anne Mücella Koparan büyük acı yaşadı. Mehmet Koparan’ın cenazesi Şehir Hastanesinden alınarak Orhangazi’ye bağlı Kırsal Sölöz Mahallesi’ne getirildi. Mehmet Koparan’ın cenazesi burada öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç adam 11 yıl önce kendisi ile aynı kaderi paylaşan ablası Aslı Koparan’ın mezarının yanında defnedildi. Yalçın ve Mücella Koparan’ın hayatta kalan tek çocukları Samet ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

Organları başka hastalara umut olacak

Şehir Hastanesindeki yaşam mücadelesine yenik düşen Mehmet Koparan’ın ölmeden önce organlarını bağışladığı belirlendi. Ölümünün ardından ise organları ailesinin onayı ile bağışlandı.



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