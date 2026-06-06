Ablası da 11 yıl önce motosiklet kazasında ölmüştü: İki evladını da kaybeden ailenin feryadı yürek yaktı

Henüz genç yaşında motosiklet kazasında hayatını kaybeden Mehmet Koparan’ın ablası Aslı Koparan da 2015 yılının temmuz ayında Çanakkale’de yine bir motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 11 yıl ara ile 2 evladını motosiklet kazasında yitiren ve halen kanser tedavisi gördüğü belirlenen baba Yalçın ile anne Mücella Koparan büyük acı yaşadı. Mehmet Koparan’ın cenazesi Şehir Hastanesinden alınarak Orhangazi’ye bağlı Kırsal Sölöz Mahallesi’ne getirildi. Mehmet Koparan’ın cenazesi burada öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç adam 11 yıl önce kendisi ile aynı kaderi paylaşan ablası Aslı Koparan’ın mezarının yanında defnedildi. Yalçın ve Mücella Koparan’ın hayatta kalan tek çocukları Samet ise cenazede uzun süre gözyaşı döktü.